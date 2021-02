“¡Todos estamos ansiosos por escuchar algún día tu historia de amor sobre cómo todo dijo, no solo fragmentos, sino que llegaste a su vida y él comenzó a vivir nuevamente de una buena manera! Eres amor positivo y esperanza en su vida … ambos hacen que muchos de nosotros creamos en el amor nuevamente”, dijo un seguidor.

No podría faltar la respuesta del cumpleañero, quien agradeció el mensaje que le envió su pareja: “Gracias Amore…te amo hemochaaaa”.

LUPILLO AGRADECE OTRO AÑO DE VIDA

Lupillo Rivera esposa cumpleaños. Por su parte el cantante mexicano Lupillo Rivera en su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde se está vistiendo y agradeció a todos lo que se tomaron el tiempo de felicitarlo, esto incluye en mensaje de Giselle Soto.

“Gracias a DIOS por otro año más de vida…. Gracias a toda mi familia por todo su apoyo y amor… Gracias a todo mi público por siempre estar conmigo… Hoy #49… Como dice mi papá… Todavía aguanto unos ching… en la calle”, comentó el cantante.

La imagen cuenta hasta el día de hoy con más de 38 mil reacciones de “me gusta” y también con más de mil comentarios realizados por amigos y seguidores, donde lo felicitan por su cumpleaños.

La presentadora Ninette Ríos fue una de las que posteo un mensaje al artista: “Happy Birthday amigo te deseo siempre lo mejor !!!! You’re the best friend ever love ya!!!, (mejores amigos por siempre)”.

“Happy birthday peloncito chulo lindo hermoso precioso”, “Eso es todo compa Lupillo puro pin… team Aquarius el mio fue el 26 muchas felicidades viejon”, “Feliz Cumpleaños!! Dios te bendiga”, “Feliz cumpleaños pásala bien con tu novia es muy linda”, fueron algunos de los mensajes.

