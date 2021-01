El artista musical Jorge Medina, estalla en contra de sus compañeros llamándolos Covidiotas

Esto debido a que algunos realizaron fiestas en plena pandemia

El video del cantante lo compartió en las redes sociales

Jorge Medina arremete cantantes coronavirus. El cantante de la agrupación la Arrolladora Banda Limón, Jorge Medina, estalla en las redes sociales y arremete en contra de sus compañeros musicales, por organizar fiestas y convivios en plena pandemia, hasta los llamó ‘Covidiotas’.

Fue a través de la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca, que compartieron el video donde aparece el cantante, expresando su molestia por la inconsciencia de algunos de sus amigos.

En la publicación comentaron: “Basado en su experiencia personal @j_medina37 arremete contra varios de sus compañeros llamándolos “COVI-IDIOTAS” por participar en festivales, bailes, etc. durante la pandemia”.

“A mí cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de Covidiotas haciendo esas fiestas”, mencionó el artista al principio de su video.

La razón por la cual Jorge estaba tan molesto, fue porque ellos no sienten empatía por el dolor de las demás personas, que él tiene familiares que trabajan en el sector salud, y que sus padres enfermaron de coronavirus.

“En tu cerebro tienes un chícharo en la cabeza”

“Que me digan amargado, que me digan lo que quieran, pero para mí eso es una estu…, hay que ser muy pen.. Para llevar a muerte a tu familia, soy enemigo de eso”, afirmó Jorge.

“¿Qué clase de pende…es?, sobre todo a la gente que les festejan, cada quien tiene su idea, pero si tú no has perdido a nadie, si no se te ha muerto nadie, y no sientes nada por eso, ¿Qué chin… eres?, no te sirve de nada que cantes bien bonito si tienes un chícharo en la cabeza”, así lo dijo el cantante.

