Aunque parece un argumento de épocas pasadas, donde la idea de la mujer siendo sometida por el hombre era bien visto, en la actualidad es un pensamiento obsoleto marcado por los patrones que mujeres luchan por dejar atrás y dar un nuevo mensaje a la comunidad de jóvenes, para alzar la voz y no considerar correcto lo que este tipo de mensajes quieren crear para las nuevas generaciones.

El video de la señora católica que se hizo viral trata sobre los consejos que ella brinda a las mujeres para evitar que sus maridos las engañen, puesto que menciona que a un hombre se le debe complacer en ‘todo’ y que una mujer debe someterse para así no ser castigada por Dios; rápidamente el video se ha vuelto famoso en redes sociales, donde las opiniones se dividen y los hombres consideran que es correcto lo que dice.

Una mujer originaria de Zacatecas, México se ha vuelto viral y reconocida por varios transeúntes, al dar consejos sobre diferentes cuestiones y una de ellas fue sobre el matrimonio y lo que cada mujer debe de hacer para ‘satisfacer’ a su marido y que no se vaya a ir con otra mujer; ese video en especial en poco tiempo se volvió viral, ya que muchas mujeres se mostraron en desacuerdo con sus opiniones.

"Si es muy malo, porque luego se andan quejando: '¡Ay! Es que me engaña con otra', pues las otras les dan todo y ustedes… por estar chateando o por estar viendo novelas no le preparan el lonche a sus maridos", dijo la señora en el video difundido en redes sociales, donde asegura que si un hombre engaña a su pareja es porque la mujer se la pasa en redes sociales y es completamente su culpa.

En el video se muestra a una señora que trae un rosario en el cuello y observa a la cámara, mientras repite las palabras que (sin saber) la harían volverse viral en redes sociales, ya que toca un tema que se ha vuelto bastante delicado en estas épocas: el matrimonio y el papel de la mujer, ya que muchas veces por no desempeñar un buen papel termina en divorcio.

Mujer cómo tratar esposo: “La esposa debe obedecer al marido”

Pero ahí no paró el video, en las declaraciones de la señora ella deja en claro que sólo el hombre debe mandar a la mujer y la esposa siempre debe de obedecer, bien parece ser un argumento tan antiguo pero que es la realidad de muchas mujeres mexicanas, quienes siguen creyentes este pensamiento, ya que su fe les hace creer que esa es su realidad.

"Y ustedes no deben mandar a sus maridos, la esposa debe obedecer a su marido en lo bueno, en lo malo no", comentó la mujer ante la cámara que la filmaba, en una pose segura y que al instante de ser compartido en redes sociales las personas empezaron a comentar, no estando tan de acuerdo con el pensamiento de la señora, debido a que no creen que sea correcto.