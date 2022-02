La Universidad de Wake Forest emitió un comunicado en el que pedía a algunos estudiantes que residían fuera del campus que evacuaran voluntariamente. La universidad, que suspendió las clases este martes, también mencionó que está trabajando en planes a largo plazo para aquellos que no tienen un lugar alternativo para ir, reseñó el periódico The Sun.

Por ese motivo, el temor y la desesperación comenzaron a hacer presa a algunas personas que no hallaban para dónde correr, por lo que de manera inmediata voltearon a ver las diferentes salidas de emergencia que hay en el edificio, sin embargo, se dieron cuenta que no había por dónde, así que no había otra alternativa más que solo un lugar.

¿Cuál era el plan?

El objetivo es entrar al cuatro de abajo por la misma ventana, pero para que eso suceda, deberán balancearse y entrar con los pies por delante. Sin embargo, esta no es una acción fácil, requiere de habilidad y de virtud, así como de mucho valor. Por algunos segundos los hombres intentan hacerlo hasta que sucede lo que pocos esperaban. Luego de que se movieron para adelante y para atrás, uno a no entraron por la ventana y por algunos segundos no se supo nada de ellos, hasta que finalmente salieron a escena, otra vez. Sin temor de nada, y ya con el antecedente de haber desafiado a la gravedad, los dos hombres se percatan que no hay nada a salvo, ya que ven su vecina en peligro.

Tras esto, decidieron entrar a otra habitación, para desde allí ayudar a la mujer, que estaba en el piso de arriba. Los dos se acomodaron para poder maniobras lo que sería un rescate sin nada de protección, ya que no podían esperar la llegada de los bomberos, pues el humo y el fuego ya amenazaban con dañar la integridad de ella. Luego la mujer aparece por la ventana y los jóvenes desde abajo le hacen indicaciones de cómo debe moverse y hacer para que pueda entrar por la ventana, sin embargo, en esta ocasión ella no estará sola, como cuando ellos lo intentaron, sino que estarán allí abajo por si algo saliera mal, por si no resultara como todos han esperado. Cuando la mujer hace eso uno de ellos la sujeta y la mete a la habitación, sin embargo, fueron momentos de completa angustia, pues puo caer y perder la vida, esto mientras llegaban los bomberos para socorrer a todos los que estaban dentro.