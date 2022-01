Esta historia me hizo recordar otra tragedia similar que ocurrió a finales de 2016 en un restaurante mexicano de Norcross, (Georgia). Ese día José Celerino Montes llegó a comerse unos tacos a las Tortas Locas cuando de repente, entró una pareja, también de latinos, Al parecer la chica era demasiado atractiva que atrajo la atención de todos los hombres en el negocio. Archivado como: Crónica hispanos pelea mujer

A José se le ocurrió lanzarle un piropo

Pero al pobre de José, de 26 años, no le bastó mirarla de reojo, sino que le dijo a la chica de frente que era muy hermosa, lo que obviamente no le cayó nada en gracia a su marido, por lo que ambos se enfrascaron en una discusión que aparentemente no iba a pasar a mayores, ya que tanto la chica como su “macho” salieron del establecimiento.

Lo que José no sabía es que había salido para dejarla a ella en el asiento del auto y a traer su pistola. Con arma en mano, el sujeto entró de nuevo al restaurante y le pegó un tiro en el estomago al cliente, que murió en el acto, ahí mismo sobre la mesa en la que estaba almorzando. Archivado como: Crónica hispanos pelea mujer