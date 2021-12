Brote tornados en el sur. Al parecer la temporada de tormentas y tornados aún no termina y siendo los últimos días del año, los meteorólogos pronostican lo inesperado para algunas partes de los Estados Unidos. Los sucesos se presentarán en la tarde-noche de este miércoles 29 de diciembre, de acuerdo al portal USA Today .

Pero no es todo, ya que también para víspera de fin de año y el día primero del 2022 otra ronda de tormentas severas, incluido el riesgo de tornados, está en el pronóstico para partes del sur del país. Este fenómeno climático amenaza a muchas personas por posibles daños a viviendas, los meteorólogos piden tomen sus precauciones.

Tornado desató pánico en residentes

Hace algunos días un tornado rompió las barreras de las piscinas de varias casas y derribó árboles sobre los automóviles mientras atravesó el suroeste de Florida el martes, dijeron las autoridades. Residentes de la Florida compartieron fotos de los daños a través de las redes sociales.

La estimación de daños inicial fue de alrededor de $ 500,000 dólares, dijo Flannery. No se informaron muertes. La tormenta se movió por el área el martes por la mañana temprano, informó News-Press. Afortunadamente el tornado en Florida fue de corta duración, sin embargo, residentes reportaron haberse asustado tras los destrozos, informó The Associated Press. Archivado como: Brote tornados sur