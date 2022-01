Hombres salvan a vecina de incendio en un edificio

Ponen en riesgo sus vidas para ayudar a una mujer

Sin embargo, hubo momentos de tensión al arriesgar su integridad

Salvan vecina incendio. Un par de hombres resultan ser los héroes durante un siniestro en un edificio en vuelto en llamas en uno de los pisos y material audio visual circula en ViralHog, debido al nivel de valor que mostraron pues ni la altura, ni las llamas ni las pocas probabilidades de sobrevivir les importó por salvar a la mujer, sin embargo, nada fue fácil y por algunos segundos todos temieron por sus vidas.

Aunque no se tiene una referencia de dónde sucedieron los hechos, éstos son en un edificio de más de 10 pisos, es un inmueble que parecer ser de apartamentos, algunas luces están encendida y otras apagadas, pero lo cierto es que muchos inquilinos se dan cuenta y bajan para ponerse a salvo, mientras a otros se les ve como si nada en sus habitaciones.

¿QUE COMOENZARON A HACER PARA SALVARSE?

En el lugar está nevando, hay gente que está afuera y se percató del siniestro, por lo que comienzan a grabar la terrible situación. Aparentemente sol son algunos apartamentos, sin embargo, el fuego comenzó a extenderse y así también el humo que se desprendía de la quema del material que había dentro del edificio, era de color negro.

Por ese motivo, el temor y la desesperación comenzaron a hacer presa a algunas personas que no hallaban para dónde correr, por lo que de manera inmediata voltearon a ver las diferentes salidas de emergencia que hay en el edificio, sin embargo, se dieron cuenta que no había por dónde, así que no había otra alternativa más que solo un lugar.