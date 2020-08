La periodista colombiana Ilia Calderón exhibirá a Rodner Figueroa como ‘racista’ en un libro que lanzará

Ilia Calderón trabajó en Univisión junto a Rodner Figueroa y contará lo que le costó el despido al famoso

El amargo episodio de Rodner Figueroa siendo racista con Michelle Obama será ventilado de primera mano

El pasado oscuro que le costó su salida de Univisión, persigue al conductor Rodner Figueroa, pues cuando se supo de sus comentarios racistas contra la entonces primera dama Michelle Obama, perdió su trabajo y se ganó muchas enemistades, entre ellas la periodista colombiana Ilia Calderón, quien era su compañera en el área de noticias y quien ahora contará la verdad sobre lo que pasó en un libro.

El periodista argentino Javier Ceriani, contó en Chisme No Like, que Ilia Calderón se vio muy afectada por el bochornoso hecho que vivió junto a Rodner Figueroa cuando eran compañeros en Univisión y contó de viva voz lo que la periodista colombiana contará en su libro, exponiendo al ahora invitado conductor de Un Nuevo Día.

Javier Ceriani comentó que conoció a Ilia Calderón porque la pareja de ella vivía en el mismo edificio que el periodista argentino por lo que muchas veces se llegaron a ver y ahora reveló lo que la mujer está por destapar en su libro: “Una chica muy buena, muy trabajadora, un perfil muy tranquilo, jamás tuvo un escándalo, ella va a sacar el 4 de agosto un libro de su vida y varias páginas se las dedica a su ex compañero de Univisión, Rodner Figueroa”, comenzó diciendo el rubio.

“Porque Ilia que escribe este libro de lo que significa ser una afro colombiana en el mundo, pues su hermana vive en Nueva Zelanda donde toda la gente es blanca y la hermana de Ilia es afro colombiana, sus niñas son de otro color que la mayoría de la gente, lo que sufren ahí… Ilia estaba maquillándose en los estudios de Univisión para salir al noticiero cuando se entera por Twitter que Rodner Figueroa había dicho que la primera dama de este país, Michelle Obama se parecía a un simio…” contó Javier Ceriani para narrar después la reacción de la periodista.

“El maquillista vio la cara de espanto de Ilia Calderón, porque ella no podía creer que un compañero que ella se cruzaba en los pasillos… quiero decirles que el padre de Rodner Figueroa tiene raíces africanas… que un compañero había dicho eso al aire… Ilia estaba así, todo esto es del libro, la estaban maquillando y había pedido un poquito más de rojo (en labios) y después del comentario de Rodner se miró al espejo y dijo al maquillista ‘Tú piensas que seguramente hay alguien que piensa que yo tengo cara de mono ¿verdad?’, fue tan duro para ella, hizo el noticiero como pudo, llegó a su casa y a la mañana siguiente la llama su hermana para decirle que su sobrina estaba siendo objeto de bullying por su color de piel”, lo que devastó aun más a Ilia Calderón.

Por lo anterior, la conductora escribió en el libro sobre dicha situación: “Lo más grave de todo esto es que Ilia no perdona a Rodner porque hay que tener un sentido de responsabilidad, de lo que se dice en los medios de comunicación, porque hay niños sufriendo, madres, abuelos… ¿Por qué Rodner está aún en una pantalla de Univisión? Porque su manager es amigo de los ejecutivos y dicen que le van a dar un programa que sustituye a Suelta la Sopa”, cerró Javier Ceriani.

Los comentarios no se hicieron esperar: “El que es racista. no cambia. Lo trae dentro de su corazón”, “Ya eso paso da opprtunidad a las personas de corregir sus errores. Vamos esperar, de segura estoy que el libro no lo venderás por mala intencionada”, “El comentario de Rodner estuvo mal pero si lo castigaron por eso perdio su trabajo y hasta la fecha sigue pidiendo disculpas por su error”, “Que oportuno para Ilia Calderón sacar su libro en medio del reciente tema de “Black Lives Matter”, “Que mujer tan rencorosa, forma parte del pasado, y Rodner ya pagó por eso, además sólo no hay racismo con lo afroamericano que me dicen de las personas que no sacan la cara por los niños especiales, por favor, resentimiento que feo!”.

