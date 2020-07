Muere Regis Philbin por causas naturales

El conductor de programas como ‘Quién quiere ser millonario’ falleció a los 88 años de edad

Famosos lamentan su muerte a través de redes sociales

Muere Regis Philbin, conductor de Quién quiere ser millonario. Regis Philbin, uno de los conductores más célebres de la televisión estadounidense, falleció a los 88 años de edad por causas naturales.

Según informó la revista People, Regis Philbin murió la noche del viernes. El conductor se dio a conocer por presentar talk shows y programas de concursos en la televisión desde la década de los sesenta.

Regis es poseedor de un récord en el Libro Guinness de los récords después de haber pasado la cantidad más grande de tiempo en frente de una cámara profesional de video.

Al célebre conductor se le recuerda en programas de televisión como Live with Regis and Kelly (que saltó a la fama como Live with Regis and Kathie Lee), Who Wants to Be a Millionaire, Million Dollar Password y la primera temporada de America’s Got Talent.

El 18 de enero de 2011, Philbin anunció planes para dejar Live with Regis and Kelly después de que su contrato terminó al final de la temporada 2010-2011.10 Su episodio final de Live se emitió el 18 de noviembre de 2011 (Con información de Agencia El Universal).

“Murió anoche por causas naturales a un mes de su 89 cumpleaños”

El icónico conductor de televisión Regis Philbin falleció la noche del viernes a los 88 años por causas naturales, según informó su familia este sábado a la revista People.

“Nos entristece mucho compartir que nuestro querido Regis Philbin murió anoche por causas naturales a un mes de su 89 cumpleaños”, indicaron sus allegados en una declaración, en la que destacaron el apoyo de sus seguidores durante su carrera de seis décadas.

Nacido en El Bronx, en Nueva York, en 1931, Regis Philbin se convirtió en un rostro emblemático de la televisión gracias a su “legendario sentido del humor y su singular habilidad para hacer que cada día fuera digno de comentario”, señaló su familia.

Regis Philbin saltó a la fama en 1988 como copresentador del programa Live! with Regis and Kathie Lee (En directo con Regis y Kathie Lee), en el que permaneció por espacio de 23 años, y fue conductor de la primera temporada de exitosos concursos como Who Wants to Be a Millionaire (Quién quiere ser millonario) o America’s Got Talent (América tiene talento).

Este sábado, figuras de la sociedad estadounidense hicieron eco de la noticia, entre ellas, el presentador y humorista Jimmy Kimmel, que afirmó en Twitter que Philbin “deja atrás una familia hermosa y un legado en televisión que probablemente no podrá igualarse”.

La presentadora Kelly Ripa, que sustituyó en el año 2000 a Kathie Lee como copresentadora de Philbin en el programa Live!, dijo en una entrevista a The New York Times el año siguiente que este era “el mejor contador de historias del mundo” y consideró su capacidad para conectar con las audiencias “un don”.