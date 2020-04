ICE inmigrantes cárcel. En medio de la crisis del coronavirus (Covid-19) Un juez federal de Nueva York ordenó a la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para esta región poner fin a su práctica de dar cárcel a todos los inmigrantes indocumentados y restablecer los criterios que usó hasta 2017 para decidir en 48 horas si les dejaba en libertad o permanecían en prisión.

El tribunal para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a la agencia federal que debe hacer evaluaciones individuales legalmente requeridas para determinar si un inmigrante representa un riesgo o peligro de fuga o puede salir en libertad, indicaron en un comunicado conjunto la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el grupo sin ánimo de lucro Bronx Defenders en un comunicado conjunto. Igualmente determinó que el ICE someta al tribunal un informe sobre el cumplimiento de la orden antes del 17 de abril.

La decisión del tribunal fue en respuesta a un pleito de clase presentado por la Unión de Libertades Civiles y Bronx Defenders el pasado 28 de febrero contra la práctica de ICE de encarcelar a prácticamente todas las miles de personas que ha arrestado en los últimos tres años, señalaron los abogados.

BREAKING: A federal judge today ordered an end to ICE's secret, illegal 'No-Release' policy in their NY office.

The decision means that many people in detention will be promptly evaluated for release away from the growing COVID-19 crisis in ICE's jails. #FreeThemAll

