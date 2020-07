Hombre rociado con gas pimienta por no usar mascarilla en California

Un hombre en California habría sido rociado con gas pimienta por presuntamente no usar una mascarilla mientras paseaba junto a su esposa a su perro.

Ash O’Brien, esposa de la presunta víctima, publicó un vídeo en su cuenta de Facebook lamentándose por lo que había sucedido a “su inocente esposo”, dijo.

Luego de los hechos, la pareja fue de inmediato a un hospital cercano para que revisaran al hombre, tras lo cual se presentaron en una estación de Policía.

Un hombre en California habría sido roceado con gas pimienta por presuntamente no usar una mascarilla mientras paseaba junto a su esposa a su perro por un parque en la ciudad de San Diego, reporta este domingo la cadena Fox News.

Ash O’Brien, esposa de la presunta víctima, publicó un vídeo en su cuenta de Facebook lamentándose por lo que había sucedido a “su inocente esposo sin ninguna razón”, refiere la señora, quien explicó al canal local KGTV lo sucedido.

De acuerdo con O’Brien, ella y su esposo paseaban a su mascota por el parque de perros Dusty Rhodes, en San Diego, cuando una mujer que llevaba una mascarilla para protegerse del contagio del coronavirus se le acercó y comenzó a decirle todo tipo de cosas.

En medio del incidente, la señora sacó un frasco de gas pimienta y lo roceó en la cara del marido de Ash O’Brien, pues ellos no llevaban puesta una mascarilla y por presutamente ingerir comida en el parque de perros, al parecer algo que está prohibido.

“No usamos mascarillas cuando estamos distanciados socialmente y en ese momento no habían personas cerca de nosotros, donde sea necesario la usamos y, además, no sabíamos que no se podia almorzar en el parque, dijo O’Brien, visiblemente afectada tras el lamentable incidente.

Luego de los hechos, la pareja fue de inmediato a un hospital cercano para que revisaran al hombre, tras lo cual se presentaron en una estación de Policía y acusaron a la mujer del gas pimienta por agresión. “Quiero que vaya a la cárcel”, dijo O’Brien.

California: Condado de Riverside distribuye 10 millones de mascarillas

El condado de Riverside, en el sur de California, está distribuyendo 10 millones de cubrebocas entre sus residentes como parte de la campaña “Las máscaras son medicina” para tratar de contener el contagio del coronavirus en el área de mayoría latina.

Con 2,470,546 habitantes, casi la mitad de origen hispano, el condado vecino de Los Ángeles ha estado lidiando con el aumento desmedido de casos positivos en la región.

Riverside acumula 33,467 casos positivos y 637 pacientes diagnosticados con la enfermedad que han muerto, y ocupa el segundo lugar después de Los Ángeles en mayor número de infecciones en toda California.

La mayor preocupación de las autoridades de Riverside es la tasa positiva de casos (relación de casos positivos y número de pruebas realizadas) que en este condado es de 20%, casi tres veces más del umbral de California que se sostiene en 7.5% en los últimos 14 días.

Según el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside (RUHS) la mayoría de las infecciones del condado están en el grupo de edad de 25 a 44 años.