Una joven de 25 años preparaba su boda pero repentinamente falleció por coronavirus.

La tragedia sucedió en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington.

La familia de la fallecida no busca condolencias sino hacer conciencia sobre el peligro del virus.

Una mujer de 25 años de edad, residente en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington y que se encontraba preparando su boda, murió de coronavirus, según reportan este viernes medios locales.

Aliyah Marsh y su prometido estaban en medio de los preparativos para celebrar su matrimonio, cuando ella comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad, por lo cual se sometieron a una cuarentena.

Pero cuando finalizaban el período de aislamiento, la mujer empezó a sentir que no podía respirar durante las noches hasta que quedó inconsciente y entonces fue llevaba por la familia a un hospital, donde falleció.

De planear una boda a planear un funeral, la joven novia muere de repente por Covid-19, Estados Unidos En lugar de esperar la celebración de una boda, Aliyah Marsh de 25 años de Spokane, en Washington, ahora está planeando un funeral después de que la novia murió por Covid-19. pic.twitter.com/5KbazoF174 — Moises Lopez (@chapoisat) July 23, 2020

“Estamos en estado de shock absoluto ya que ella sólo había experimentado síntomas leves, era joven y sana de 25 años de edad que estaba ocupada planeando su boda”, dijo la familia de la muchacha en un comunicado.

se convirtió en la primera persona menor de 30 años que muere en esa ciudad como consecuenvcia del coronavirus, informó la cadena KHQ, que cita a un comunicado de la familia de la mujer, quien murió cuando terminada la cuarentena por la enfermedad.

“Perderla por esta enfermedad y prepararse para enterrarla es algo que jamás podríamos haber imaginado”, agregaron los familiares, quienes ahora en vez de festejar un feliz casamiento tendrán que celebrar un funeral.

De acuerdo con el reporte de la cadena local de noticias KHQ, la familia de Marsh no busca condolencias o provocar lástima en los demás, sólo quiere compartir su historia para “todos seamos conscientes del peligro del coronavirus”, dijeron.

COMUNICADO DE LA FAMILIA DE ALIYAH MARSH

La declaración completa se puede leer aquí:

“En nombre de la familia de Aliyah Marsh: Nuestra preciosa Aliyah (Alli) Marsh falleció repentinamente en su casa por síntomas asociados con Covid-19 a las 3 p.m. El martes 21 de julio, después de los valientes esfuerzos de los paramédicos para hacer todo lo posible para resucitarla.

Alli y su prometido, Adam, se estaban acercando al final de su cuarentena cuando comenzó a experimentar dificultades para respirar durante la noche, y luego quedó inconsciente al día siguiente antes de que nos diéramos cuenta de la gravedad de la situación y pudiéramos llevarla a la sala de emergencias.

Estamos en estado de shock absoluto, ya que solo había experimentado síntomas leves cuando era una joven y vibrante joven de 25 años que estaba ocupada planeando su boda, no era algo que pudiéramos haber imaginado nunca, llevarla a esta enfermedad y prepararse para enterrarla.

Para todos los que aman a Alli como nosotros, lo sentimos mucho. Lo sentimos por esta comunidad, que ha perdido un verdadero tesoro … una mujer joven con una sonrisa y una chispa que podría iluminar cualquier oscuridad.

No buscamos simpatía, simplemente esperamos que utilice nuestra experiencia para su propio beneficio. Tal vez, como nosotros, realmente no sabías de lo que era capaz Covid-19. Ahora que lo sabe, la pregunta es simplemente qué van a hacer para protegerse y proteger a sus familias.

Entendemos que ciertas medidas preventivas no son realistas para todos, ya que todos necesitamos trabajar, pero aproveche esta oportunidad para hacer lo que pueda para evitar que esto suceda con su familia u otras personas. Ya no podemos actuar como si realmente no supiéramos qué puede hacer este virus.

Gracias por la efusión de apoyo y amor por nuestra familia. Somos bendecidos por todo el amor y la comodidad que muchos de ustedes han ofrecido”.