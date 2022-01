La Dirección del Hospital había informado el jueves 20 de enero de la llegada de un contagiado de 56 años, el hombre fue ingresado el sábado 22 de enero, pero el hombre no quiso continuar el tratamiento y exigió el alta poco después.

En este caso hablaremos de un enfermo de Covid, quien estaba siendo atendido en un hospital, sin embargo, no soportó la estadía en el nosocomio, por lo cual exigió un alta para irse a su casa, pero los argumentos de los médicos para no salir del lugar fueron en vano, y el infectado murió en el transcurso a su casa.

El domingo el paciente exigió su alta para irse a su casa de inmediato, por lo cual, aseguran que se “armó” e hizo caso omiso a las sugerencias de los médicos. La institución comunicó en una rueda de prensa: “La Dirección del Hospital General de Piedras Negras reitera que todos los pacientes que reciben algún servicio médico y se hospitalizan tienen el derecho de firmar su alta voluntaria , dado que no se le puede retener en contra de su deseo”.

Hombre alta hospital fallece: Muere el actor Vachik Mangassarian

El actor Vachik Mangassarian reconocido por participaciones en cintas como Agentes de SHIELD de Marvel, murió a la edad de 78 años por complicaciones de Covid. La noticia fue confirmada por Deadline, quien aseguró que sus representantes en McCaffrey Talent Management no dieron más detalles del fallecimiento.

El histrión de ascendencia armenia llegó a los Estados Unidos a mediados de la década de 1960, trabajó en teatro; consiguió su primer papel en Hollywood en The South’s Shark, en 1978. Mangassarian obtuvo un papel clave en la película de 2008 de Cyrus Nowrasteh The Stoning of Soraya M., interpretando al padre de una joven sentenciada a muerte en medio de cargos falsos. Protagonizada por Shohreh Aghdashloo y Jim Caviezel, la película ganó un premio NAACP Image Award, obtuvo premios en los festivales de cine de Los Ángeles y Ghent y fue nominada para el premio People’s Choice Award en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (Informó Agencia Reforma).