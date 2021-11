Familia confiesa cómo fueron los últimos momentos de Carmen Salinas antes de ingresar al hospital por derrame cerebral

Además, alertan de lo que desconocidos quieren hacer con su celular

Advierten a amigos, familia y seguidores de lo que hacen delincuentes La supuesta noticia de que la actriz y productora de ‘Aventurera’ Carmen Salinas ya no despertaría porque el daño cerebral es irreversible, cimbró al mundo del espectáculo y se han revelado cómo fueron sus últimos momentos antes de llegar al hospital, pero también lo que quisieron hacer desconocidos en su aplicación de WhatsApp en su celular, de acuerdo a información de la Agencia Reforma e Infobae. Gustavo Briones, sobrino de la actriz, y quien ha salido a dar todos los informes de la artista, confesó en entrevista para un programa de televisión, desde un inicio pensaron en llevar a la actriz al Hospital ABC, pero por cuestiones de protocolos la ambulancia los condujo a otro. “Cuando llegó la ambulancia, pues todo fueron gritos y desesperación y todos nos preguntamos: ‘¿a dónde la llevamos?’ y mi prima dijo: ‘al ABC’. ¿QUÉ HIZO LA FAMILIA CUANDO ELLA SE PUSO MAL? “Me subí a la ambulancia y cuando llegamos al hospital donde se estacionan, me bajo, veo que no es el ABC y le digo: ‘¿a dónde me trajo?’. Me dijo que por la urgencia del derrame cerebral que traía ellos tienen la indicación de llevarla al más cercano”, dijo.

Luego de ver que no se le practicaba una tomografía que requería decidieron moverla a otro hospital en la colonia Roma, donde permanece actualmente por derrame cerebral. “Ella de la casa salió en coma, respiraba, los ojos los traía abiertos, la monitorearon en la ambulancia y ya la traía alta la presión”, dijo. Tras el parte médico vespertino se dio a conocer que la situación de Salinas se mantiene sin cambio alguno, en coma natural, continúa con respiración asistida, sin embargo no le están suministrando medicamentos, más que para el dolor.

¿CÓMO SIGUE LA ACTRIZ Y PRODUCTORA DE 'AVENTURERA'? "Tenemos el mismo informe de como estábamos en la mañana, el doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación igual que en la mañana", aseguró su sobrino. La causa por la que pudo haber tenido el derrame cerebral, no está confirmada, aunque Briones aseguró que desde hace años es hipertensa y mantiene un tratamiento sobre este padecimiento. Fue este viernes cuando les dieron el nuevo informe sobre el derrame cerebral de la exdiputada y fue por demás devastador pues la opinión de tres neurólogos fue la misma, que la lagunera ya no podrá despertar del coma natural en que cayó, debido a que el daño cerebral que presentó ya es irreversible, lo que dejó a la familia y a su público con un 'nudo en la garganta'.

NI ENFERMA SE SALVA DE LA DELINCUENCIA ¿QUÉ INTENTAN HACER CON SU CELULAR? "Todo mundo me ha hablado, acabo de colgar con Ana de la Reguera, me preguntó si podía venir, le dije que sí, pero no hay forma de que puedan entrar más que su nieta y yo, somos los únicos que podemos verla porque quedamos como responsables", comentó Briones durante la entrevista, pues es el familiar que oficialmente se encarga de dar todos los datos de la actriz. Per luego de revelar cómo fueron los últimos instantes de Carmen Salinas antes de ingresar al hospital por derrame cerebral, también dio a conocer otra noticia más escalofriante para toda la familia y sus seguidores y es que ha sufrido el intento de hackeo de su celular, bajo un posible móvil de fraude, advirtió la familia de la lagunera.

¿QUÉ QUIEREN HACER LOS DELINCUENTES EN NOMBRE DE CARMEN SALINAS? "El whatsapp de mi tía ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que lo están intentando hacer, que ingresara unos códigos, obviamente no los metí, no sé quién lo esté haciendo, pero sí para que tengan cuidado. "Ven que está de moda hackear y pedir dinero a nombre de la persona, si pueden difundirlo, nadie está pidiendo dinero", puntualizó el familiar, dijo Gustavo Briones, sobrino de Salinas. Señaló que los gastos de la hospitalización por derrame cerebral, la familia están siendo apoyados por la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y el mismo hospital, razón por la que alertó a los contactos de la estrella de no caer en engaños si es que alguien llegará a pedirles dinero, porque hasta el momento la familia no ha solicitado recursos a nadie y menos por ese medio.

¿CÓMO SALIERON LOS MÁS RECIENTES ESTUDIOS DE LA LAGUNERA? La tarde de ayer viernes le fue practicada una tomografía a la también productora, sin que mostrara ningún avance por derrame cerebral, pero su familia mantiene las esperanzas y no piensan en otros escenarios que no sea el de su mejoría. Sin embargo la mala noticia la dieron los medios de comunicación que aseguraron que un grupo de neurólogos les confirmó que no despertará nunca ya que el daño cerebral es irreversible. "Acabo de ver a mi mamita y está estable dentro de su gravedad, la tomografía salió igual, pero los estudios que le han hecho han salido muy bien, sigue con su problema en el cerebro, pero espero que vaya evolucionando poco a poco y hay que seguir pidiendo", expresó su hija María Eugenia Plascencia, ante la insistencia de los medios de saber su estado de salud.

Carmen Salinas hospital celular: ¡REPORTE FUE MENTIRA¡ FAMILIA HACE INESPERADA PETICIÓN A SUS FANS Si bien se había dado el anuncio de que el estudio había arrojado que el evento le había ocasionado daños irreversibles a la artista de 82 años, tanto Plascencia como Gustavo Briones, sobrino de la actriz, desmintieron el reporte y pidieron seguir orando para que el panorama sea positivo durante las próximas horas para. "Ahorita vamos a seguir esperando, se cumplen las 48 horas, pero vamos a seguir esperando y pidiendo, ahorita no ha habido ningún cambio más fuerte ni nada, sigue igual todo y por eso no podemos ver todavía cómo va evolucionando", explicó Plascencia.

Carmen Salinas hospital celular: ¿PORQUÉ LA FAMILIA MANTIENE LA ESPERANZA DE VIDA? La familia de Carmen Salinas mantiene la esperanza y no piensa en la muerte de la actriz, a pesar de que los pronósticos no son alentadores. Estos son los puntos más importantes sobre el caso de la salud de la actriz lagunera y los repasamos para que no pierdas detalles de qué seguirá en las próximas horas y lo que espera la familia de su evolución. 1. Ayer se le realizó una tomografía a la actriz pero no mostró ningún avance, según dijo su hija María Eugenia Plascencia.

2.”Acabo de ver a mi mamita y está estable dentro de su gravedad, los estudios que le han hecho han salido muy bien, sigue con su problema en el cerebro pero espero que vaya evolucionando poco a poco y hay seguir pidiendo”, expresó.

Carmen Salinas hospital celular: ¿TIENE SIGNOS DE VIDA? 3. Si bien un ahijado de Salinas dijo que el derrame cerebral causó daño irreversible, tanto Plascencia como Gustavo Briones, sobrino de la actriz, desmintieron el reporte y pidieron seguir orando para que el panorama sea positivo.

4. “Vamos a esperar por favor, lo único que les quiero decir es que tengamos fe, Dios es el que tiene la última palabra”, agregó Briones. 5. Una pizca de esperanza para la familia fue presenciar que la actriz movió los pies y la boca durante el día.

6. La estrella de obras como Aventurera está en terapia intensiva y en coma desde el jueves, cuando sufrió el accidente cerebro vascular. Ayer, amigos periodistas y la producción de la telenovela Mi Fortuna es Amarte organizaron una misa para pedir por la salud de Salinas.

Carmen Salinas hospital celular: ¿SALUD DE A ACTRIZ PODRÍA EMPEORAR? La noticia de que presentó daño irreversible y que no despertará corrió la noche del viernes cuando ante los medios de comunicación el ahijado de Carmelita, Jorge Nieto compartió el último informe medico que le dieron en el hospital. Tras el accidente cerebrovascular sufrido por la artista mexicana mientras se encontraba en su domicilio, sus condiciones podrían empeorar, según Infobae. “Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, dijo Jorge Nieto ante los medios de comunicación que están al pendiente de la salud de la actriz.

Carmen Salinas hospital celular: ¿QUÉ MANIFESTACIÓN ESPERAN PARA SABER SI ESTARÁ BIEN? Además el amigo de la lagunera, afirmó que tal vez ya pueda despertar, pero que aún mantiene las esperanzas, aunque sean muy escasas: “La función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando”, confirmó Nieto. Las malas noticias se hicieron presentes este viernes 12 de noviembre, cuando el ahijado de Carmen Salinas salió a dar los informes de salud de la actriz. También aseguró que Carmelita no saldrá del coma en el que se encuentra actualmente, comentando al verdadero responsable: “La hipertensión es la causa que ocasionó el derrame”.

¿LLEGARÁ EL MILAGRO? La familia espera un milagro: "Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable, donde fue la afectación no se puede operar. Los milagros existen, yo soy un hombre de fe, ella lo es… esperamos un milagro. Es impredecible decir una fecha en la que se podría notar una mejoría. Sus órganos están funcionando de manera normal, ella está respirando", expresó Jorge Nieto. Aunque no ha muerto, pese a varios rumores que se dieron anoche, hoy se ha destapado un video en el que Carmen Salinas, productora y actriz de 'Aventurera', revela que su testamento ya está hecho y su herencia repartida, esto con el objetivo de que no exista conflicto entre sus familiares a la hora de su partida, así lo informaron varios medios de comunicación como SDP Noticias y Univisión.