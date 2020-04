El ingeniero de trenes hispano Eduardo Moreno fue arrestado este miércoles por supuestamente operar un tren a toda velocidad con la intención de estrellarse contra el buque hospital USNS Mercy, anclado en el Puerto de Los Ángeles, California, para ayudar con la pandemia del coronavirus.

Moreno, de 44 años y residente de San Pedro, California, fue acusado en el Tribunal de Distrito en Los Ángeles por un cargo de chocar un tren hasta el final de las vías, a unos 228 metros del Mercy, explicó en un comunicado el Departamento de Justicia.

#BREAKING: Train engineer arrested on terrorism charges after allegedly running a locomotive off the tracks in an attempt to hit USNS Mercy. The Mercy is docked in the Port of LA to ease crowding at local hospitals during the #COVIDー19 pandemic. @Stu_Mundel reports from #Sky9 pic.twitter.com/IYnDUuQDat

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) April 1, 2020