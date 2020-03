Un científico de California y su equipo dicen que han encontrado una posible cura para COVID-19.

El equipo del Dr. Jacob Glanville tomó anticuerpos utilizados para neutralizar el SARS y utilizó tecnología en su laboratorio para adaptarlos para reconocer el COVID-19.

El Dr. Jacob Glanville es uno de los médicos que aparecen en el programa de Netflix “Pandemic”.

El Dr. Jacob Glanville, de Distributed Bio, es uno de los médicos que aparecen en el programa de Netflix “Pandemic”. Su equipo en el Área de la Bahía, en California, anunció que cree que han encontrado una posible cura para el COVID-19, según wzzm13.

“Nos complace anunciar que hemos completado la ingeniería y que tenemos algunos anticuerpos muy potentes que pueden ser efectivos contra el virus“, dijo el Dr. Glanville a News 8.

Puedes ver la entrevista completa más abajo, pero los puntos principales y más interesantes son estos:

¿Cómo se le ocurrió esta cura potencial?

Tomamos una serie de cinco anticuerpos de alrededor de 2002 que pudieron neutralizar el SARS. Pudimos usar tecnología en nuestros laboratorios para desarrollar esos anticuerpos contra el SARS y adaptarlos para reconocer COVID-19.

Probamos con cinco anticuerpos diferentes porque no estábamos seguros de cuál funcionaría mejor. Los cinco funcionaron, así que tenemos un paquete de herramientas bastante poderoso disponible en este momento para producir un tratamiento final.

¿La droga sería una inyección o una pastilla?

Creemos que podremos entregarlo como una inyección. Intentamos deliberadamente diseñar anticuerpos extremadamente potentes porque, si son potentes, se necesita menos material y luego se puede administrar como inyección.

¿Va a hacer los ensayos con pacientes enfermos en los Estados Unidos?

Esta es una conversación que estamos teniendo con el gobierno de los Estados Unidos sobre exactamente dónde se está realizando el estudio. También estamos hablando con la Comisión Europea.

Queremos asegurarnos de que, cuando estemos listos para lanzar esto, estemos listos para lanzarlo al mundo entero.

¿Cuál es el próximo paso?

Estamos enviando [los anticuerpos] al ejército para pruebas de confirmación y a Charles River Laboratories para seguridad y caracterización de toxinas. Nos hemos asociado con dos compañías diferentes que nos ayudarán a escalar grandes cantidades de anticuerpos para la producción. Estamos en conversaciones para iniciar pruebas humanitarias de fase uno / dos que sucederían al final del verano.

En espera de buenos resultados, [si] vemos que el medicamento es seguro y útil significa que podríamos comenzar a lanzarlo para uso compasivo en septiembre.

Cura para COVID-19: Científicos de California tienen buenas noticias (VIDEO)

A continuación, la entrevista completa de News 8, Kelly Hessedal con el Dr. Glanville:

