¿Se le olvidó que su padre continúa internado? “El papá muriendo y ellos festejando”. Se difunden imágenes y videos del hijo de Vicente Fernández, Vicente Jr junto a su novia Mariana González apodada como la Kardashian Mexicana y es duramente criticado por los seguidores quienes afirman que mientras Don Chente se “está muriendo” y ellos se la están pasando de lo más feliz. Fue hace unas semanas atrás cuando el cantante de música mariachi, Vicente Fernández había sufrido una aparatosa caída en su rancho Los tres potrillos, propiciando que el intérprete mexicano fuera llevado de emergencia a un exclusivo hospital en Guadalajara, del cual continúa aun internado y su recuperación está lenta. Vicente Fernández en el hospital Tras esto, los ojos y oídos se posicionaron en la dinastía Fernández, quienes esperaban que alguno de sus hijos o allegados pudieran informarle a la prensa y al público que ha sucedido con Don Chente, y a pesar de que han afirmado que su mejoría va un poco lenta, a tal grado de llegar a estar conectado a un respirador, comentan que están positivos con que pronto se recupere. Ante esto, sus hijos han estado muy al pendiente de su recuperación, yendo y viniendo del hospital en repetidas ocasiones para ver cómo está su padre, sin embargo, eso no ha impedido que la gente los crítique, esto después de que Vicente Jr apareciera con su novia presumiéndola mientras pasaban un lindo momento en pareja, ante esto, los seguidores los amedrentaron, afirmando que ellos se la pasaban “celebrando cuando su padre estaba a punto de morir”.

“Se ve muy superficial”; Hijo de Vicente Fernández es duramente criticado después de subir un video con su novia A través de la cuenta de Instagram de la cuenta Top Chisme se publicaron varias imágenes y videos en donde aparecía Vicente Jr a lado de su novia, Mariana González de 37 años, mientras que disfrutaban de varios momentos juntos en pareja, en donde la apodada como Las Kim Kardashian mexicana presumía un nuevo filtro. Posteriormente, aparecía Vicente Jr., de 56 años abrazándola por el cuello, mientras que repetía en varias ocasiones lo mucho que la amaba, y la chica continuaba grabándose, esto provocó la molestia de muchos seguidores, quienes destacaron que la mujer se “veía muy superficial” y que realmente estaba con él solo por dinero.

"El papá muriendo y ellos festejando"; Hijo de Vicente Fernández es duramente criticado después de subir un video con su novia Entre los comentarios que más se podían destacar era que la novia de Vicente Jr lo festejó por el día de los abuelitos: "Contenta, lo festejó por el día de los abuelitos", "Que superficial se ve", "Gepetto sabe que no sienten nada por él es solo por dinero, pero la carne es la carne", "Una pareja que se ve dispareja", "Qué ridículos, ella tras la lana, y él que todo se lo cree". Por otro lado, otros internautas comentaron que, a pesar de que en múltiples ocasiones se le ha visto a Vicente Jr preocupado por su padre, usuarios afirmaron que mientras su padre se estaba muriendo ellos estaban festejando: "Y el papá muriéndose y ellos festejando", a lo que una seguidora respondió: "Sí es que pronto habrá más dinero", "Los dos esperando a que el papá, ya saben…", "Están esperando la herencia".

¿No le importa la salud de Don Chente?; Hijo de Vicente Fernández es duramente criticado después de subir un video con su novia Lamentablemente para esta pareja las críticas no terminarían, ya que no solo sería en esta cuenta en donde los comenzarían a juzgar, sino también fue a través de la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, en donde los usuarios afirmarían que realmente no les importa la salud de Don Chente, y que lo único que querían era su dinero. En las fotografías compartidas por el medio, se veía un video de Vicente Jr con su novia Mariana González, mientras que el también cantante le confesaba lo mucho que la amaba y disfrutaban de una bonita salida como cualquier otra relación, además de que su novia también compartió parte del atuendo que usó el actor en su salida romántica.

"Si se muere todo el dinero para ellos"; Hijo de Vicente Fernández es duramente criticado después de subir un video con su novia Al igual que la anterior publicación al hijo de Don Chente lo comenzaron a criticar, afirmando que su padre se "estaba muriendo" y él estaba como si nada disfrutando con su novia, algo que no les pareció para nada a los seguidores del programa, quienes no lo bajaron de ridículo y que realmente no estaba preocupado por la salud de su padre: "Un ciego, una cegada de fama, y de las cotillas del suegro, porque del novio no creo", "Lo más ridículo que verán sus ojos hoy", "¿Y su papá qué?", "Se está echando las últimas patas, pobre abuelito, haciendo el ridículo con su vestimenta", "Ay, la plata hace bailar al perro", "Y el papá muriendo", "Y si se muere el suegro todo el dinero para ellos", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación de Suelta la sopa.

Acusan de crimen y secuetro a la novia de Vicente Fernández Jr y ella impactada responde En la revista TvNotas se sacó una entrevista de una supuesta cuñada de Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr a quien le secuestraron a su hermano en 2016 y lamentablemente terminó asesinado; la chica señaló a la ‘Kardashian mexicana’ como responsable de este crimen y se armó un escándalo. Lilia Yolanda Arreola Pérez, nombre de la supuesta excuñada de Mariana González Padilla dijo sin tapujos que ella sospecha que la novia de Vicente Fernández Jr estuvo detrás del secuestro de su hermano, quien fue ex novio de la mexicana ahora pareja del cantante de música regional, porque ‘de la nada’ comenzó a hacerse rica.

Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr es acusada La mujer comentó que en 2016 su hermano Mauricio era novio de Mariana González Padilla y fue secuestrado, por lo que para su liberación se exigió la cantidad de 10 millones de dólares que se otorgó a los plagiarios, quienes lamentablemente terminaron matándolo. La supuesta excuñada de la novia de Vicente Fernández Jr dijo que después del crimen de su hermano, Mariana González Padilla dejó de tener contacto con la familia del fallecido y se fue a Dubai por dos meses, además de que ‘de la nada’ comenzó a construir su residencia, por lo que ‘sospecha’ que ella estuvo detrás del atroz asesinato.

Supuesta excuñada de Mariana González Padilla, hace advertencia a Vicente Fernández Jr La advertencia que la mujer le hizo a Vicente Fernández Jr fue clara: Mariana González Padilla es una ‘caza fortunas’ y tarde o temprano le pasará lo que a su ex novio Mauricio con el secuestro, por lo que pide a la familia que alejen al cantante de su joven y bella novia. “Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana. Me atrevo a verlos de frente para decírselos, quiero que conozcan a esta mujer, la justicia nos dará la razón, si estoy equivocada o no. Quien secuestra una vez, lo hace mil veces más; esta mujer es de cuidado“, advirtió para TvNotas Lilia Yolanda Arreola Pérez.

La novia de Vicente Fernández Jr no se deja y queda impactada La novia de Vicente Fernández Jr fue captada por las cámaras de ‘Despierta América’ y sorprendida por tener que responder a los cuestionamientos sobre su implicación en el supuesto crimen y secuestro de su ex novio, no se quedó callada y mandó un fuerte mensaje a su supuesta ex cuñada: “Todo se va arreglar directamente con los juzgados, la próxima semana ya sale todo… Esa no es mi cuñada, todo es una mentira y se va arreglar en los juzgados, sí (pienso demandarla), es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos, que ahorita no tiene para comer entonces sale esto, pero todo se va arreglar de la manera que se tiene que arreglar, no tengo que dar ninguna declaración porque todo lo van a decir los abogados”, comenzó diciendo Mariana González Padilla.