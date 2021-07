Charles dijo que los agentes encontraron varios artículos en la casa del hombre, incluido un sombrero con el logo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, 20 cajas de balas, piezas de armas, cuatro placas de automóviles de la República Dominicana, dos automóviles y correspondencia con personas no identificadas.

El jefe de policía de Haití, Léon Charles, anunció el domingo que los agentes arrestaron a un haitiano acusado de volar al país en un jet privado y trabajar con los autores intelectuales y los presuntos asesinos detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Charles identificó al sospechoso como Christian Emmanuel Sanon, sin dar ninguna información personal sobre él, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

“Seguimos avanzando”, dijo León Charles sobre los esfuerzos de la policía para resolver el descarado asesinato que ocurrió la madrugada del miércoles en la residencia privada de Moïse, en un ataque que hirió gravemente a su esposa, Martine Moïse, quien fue trasladada en avión a Miami y permanece hospitalizada. No quedó claro de inmediato si Sanon tenía un abogado.

Según las confesiones de los primeros dos arrestados de ascendencia haitiana, el plan original no era matar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, sino entregarle una orden de arresto de 2019, para luego llevarlo al palacio presidencial, donde Christian Emmanuel Sanon ocuparía su lugar.

Los líderes de la iglesia católica romana y protestante pidieron calma y le dijeron a la gente que se mantuviera firme a medida que aumentaba la ansiedad por el futuro, y las autoridades no proporcionaron respuestas o teorías sobre quién fue el autor intelectual del asesinato a cargo de un grupo de hombres armados el miércoles temprano en la casa del presidente.

Las autoridades han arrestado al menos a 19 sospechosos, 17 de los cuales son colombianos y dos haitiano-estadounidenses. Al menos otros tres murieron y seis están prófugos, dijo el gobierno. Los fiscales han solicitado que políticos de alto perfil, incluido el candidato presidencial Reginald Boulos y el ex presidente del Senado de Haití, Youri Latortue, se reúnan con los funcionarios para interrogarlos mientras continúa la investigación. Las autoridades también dijeron que planean entrevistar al menos a dos miembros del destacamento de seguridad de Moïse.

Martine Moïse, la esposa del presidente, resultó gravemente herida y fue trasladada a Miami para recibir tratamiento. “Frente a esta situación, no nos desanimaremos… debes quedarte y luchar por la paz”, dijo el padre Edwine Sainte-Louis, durante un sermón transmitido por televisión que incluía una pequeña foto de Moïse con una pancarta que decía: “Haití te recuerdo.”

Haití, un país de más de 11 millones de habitantes, tiene actualmente solo 10 funcionarios electos después de que no pudo celebrar elecciones parlamentarias, lo que llevó a Moïse a gobernar por decreto durante más de un año hasta su muerte. Mientras las calles estaban tranquilas el domingo, los funcionarios del gobierno se preocupan por lo que se avecina y han solicitado ayuda militar de Estados Unidos y la ONU.

EE.UU. evalúa solicitud de Haití para enviar tropas

“Todavía creemos que hay un camino para que suceda el caos”, dijo a The Associated Press el ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre. El portavoz jefe del Pentágono, John Kirby, dijo en Fox News el domingo que el Pentágono está analizando la solicitud de enviar tropas a Haití y que no se han tomado decisiones. Dijo que un equipo, compuesto en gran parte por agentes del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, se dirigía a Haití “ahora mismo” para ayudar con la investigación del asesinato.

“Creo que es ahí donde se aplican mejor nuestras energías en este momento, para ayudarlos a dominar la investigación de este incidente y averiguar quién es el culpable, quién es el responsable y cuál es la mejor manera de hacerlos responsables en el futuro”, dijo el jefe del Pentágono, John Kirby.