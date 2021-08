El presentador de televisión, habló por primera vez de lo sucedido, argumentando que no esperaban que su esposa se contagiara, ya que ella tiene las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, p ero a la vez mencionó que eso lo alivió, ya que ella presentó los síntomas pero no terminó en un caso grave con complicaciones derivadas a dicho virus.

Raúl de Molina, impactó a todos con tremenda noticia. El afamado presentador de ‘El Gordo y la Flaca’, confesó en exclusiva para una revista, donde admitió que su esposa Millie había contraído la COVID-19; pero eso no fue todo, Raúl también confirmó que pasaron tiempos difíciles como familia, cuando su esposa tuvo que ser internada en el hospital.

Él mencionó en entrevista, que no ha pasado mucho tiempo que su esposa Mily salió del duro proceso de la enfermedad, por lo que fue la primera vez que se abrió con los medios al respecto de su vida íntima. Pero, aunque la noticia es nueva, en algún momento se sospechó que había alguien contagiado, ya que hubo un par de días, antes de su viaje, que las transmisiones de ‘El Gordo y la Flaca’, fueron en sus hogares.

“Mily se levantó un día por la mañana, se fue a trabajar, a hacer un inventario con unas obras de arte que tenemos, llegó en la tarde y me dice, ‘Tengo el cuerpo cortado'”, mencionó de Molina, en la edición especial de la revista ¡Hola! USA, donde admitió que su esposa acaba de salir de la enfermedad por coronavirus. Archivado como: Raúl de Molina covid19

Raúl comentó en exclusiva que se enteraron de la enfermedad de su esposa, cuando un día salió a trabajar y al volver, ella le mencionó que se sentía mal, como si tuviera el cuerpo cortado. Aquello los alarmó, ya que en anteriores ocasiones, su esposa no se había sentido mal de ninguna forma y por ello, comenzaron a sospechar sobre lo que podría estar pasando.

“Ella tenía administrada la pauta completa, vacunada con la Pfizer, y siempre cuida de llevar la máscara puesta, pero empezó a sentirse muy mal. Le pregunté si tenía fiebre al llegar a casa y me dijo que no, pero al tocarle la frente estaba súper caliente, se puso el termómetro y tenía 103. “, dijo el conductor, en exclusiva. Archivado como: Raúl de Molina covid19

Pero, también quiso aclarar en la entrevista que él salió negativo a dicha prueba. Aunque ese mismo día, en la mañana, él se acercó a sus esposa para despedirse e irse a trabajar, por lo que habían estado en contacto; él agradeció no haber salido contagiado, después de que le hicieron una prueba para asegurarse.

Le pidieron que abandonara el hospital

Como él no salió positivo en la prueba, los médicos que se estaban encargando del caso de su esposa, le pidieron que se marchara a su casa ya que ella era la única que podía permanecer en el lugar; el acató las órdenes del doctor, aunque algo preocupado por dejar a solas a Mily, mientras se enfrentaban a este nuevo padecimiento.

“Me pidieron que me fuera del hospital. Me dijeron: ‘Ud. no lo tiene, pero ella sí'”, mencionó el conductor de ‘El Gordo y la Flaca’, cuando tuvo que dejar a su esposa, durante unas horas para que pudiera recibir el tratamiento adecuado y le bajaran la fiebre, que era lo más preocupante en esos instantes.