En las fotografías, compartidas el pasado 17 de agosto, se logra observar como el matrimonio la pasaba de maravilla en sus vacaciones por las paradisiacas playas de Hawái. Estas imágenes ya cuentan con más de 14 mil me gustas y un sin fin de comentarios hasta el momento.

Y es que la guapa mujer, quien es esposa de Raúl de Molina desde el año 1995, no ha dejado de sorprender a los seguidores del conductor, quienes quedan maravillados con lo hermosa que es la mujer, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que Millie de Molina apareció en la cuenta oficial de Instagram de su esposo luciendo un despampanante traje de baño.

El matrimonio entre Raúl de Molina y su esposa Millie es uno de los romances más duraderos del medio artístico, y es que a sus casi 27 años de casados, el amor entre estos dos no parece irse, ya que connatamente el conductor cubano, presume a su bella esposa en redes sociales, en donde ella aparece a lado del Gordo con una gran sonrisa.

De acuerdo con fuentes de la revista de noticias Hola !, Millie ha sido la compañera ideal para Raúl de Molina durante todos estos años. El portal comenta que su historia de amor comenzó de una forma un tanto particular, ya que ambos se conocieron cuando el conductor tenía novia, por lo cual su amor no podía ser, hasta ese momento.

Esta felicitación de Raúl de Molina y su esposa hacia el presidente Joe Biden fue compartida posteriormente por la cuenta de Instagram del programa El Gordo y La Flaca , en donde sus seguidores no se tomaron a bien esta publicación, ya que muchos de ellos comenzaron a atacar fuertemente al conductor.

No reaccionan de buena forma

Diversos comentarios comenzaron a llegar a la felicitación del conductor Raúl de Molina y su esposa Millie de Molina hacia el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Algunos usuarios no reaccionaron de buena forma, ya que comenzaron a atacar al conductor cubano por haber hecho esa publicación:

"No saben lo que les espera" escribió una seguidora del programa El Gordo y La Flaca, a lo que diversos usuarios le respondieron: "¿Y tú lo sabes bruja? Era peor Trump y ahí no decías nada". "Ya supimos hace 4 años atrás con Trump, hoy el pueblo lo quitó, solo disfruta", "Tienes razón, la mayoría no sabe lo que viene", "Pues enciérrate para que no te toque".