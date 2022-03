Detienen al hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Manejaba a exceso de velocidad y sin placas.

Eduardo Jr. captó el momento en una grabación. Hijo Eduardo Capetillo detenido. Las celebridades siempre se centran en el ojo del huracán y aún más cuando a través de las redes sociales se da a saber de lo que acontece en su vida diaria, ahora Eduardo Capetillo junto su esposa atraviesan un momento bochornoso y complicado, todo a causa de un integrante de su familia. Pues les platico que el joven hijo de Biby Gaytán presuntamente se encontraba viajando a alta velocidad y sin placas en una de las avenidas más transitadas de la Cuidad de México, esto corrió de manera rápida a través de Instagram ya que Eduardo Capetillo Jr. ha escalado dentro de las tendencias de las redes sociales. El hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán es detenido por exceso de velocidad El joven se ha vuelto una total tendencia luego de que comenzara a circular mediante las redes sociales un video en el que se aprecia como elementos de la policía capitalina lo detienen tras presuntamente ir a exceso de velocidad, por si fuera poco su motocicleta no portaba placas e invadía los carriles del Metrobús. De acuerdo con el portal de Infobae los hechos ocurrieron sobre la avenida Reforma a la altura del Ángel de la Independencia. Lo increíble es que el video fue difundido por el propio hijo de Biby Gaytán durante una transmisión en vivo la cual fue realizada este martes 15 de marzo.

El hijo de Biby Gaytán captó el momento en la transmisión de su live Mientras se encontraba grabando un live fue cuando la policía capitalina lo detuvo, mediante el video exhibió lo sucedido y manifestó su descontento por haber sido interceptado por las autoridades de la Ciudad de México. Por otra parte en la página oficial de Chisme No Like también se compartió la noticia. Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristaín a través de sus redes sociales y su página web dieron a conocer que el joven sostuvo en todo momento que los policías no lo podían detener porque ellos no eran de seguridad vial, y como era de esperarse la policía capitalina le demostró todo lo contrario. Archivado como: Hijo Eduardo Capetillo detenido.

“No me puede detener aquí”, las declaraciones de Eduardo Capetillo Jr Cabe señalar que aunque al inicio grabó el video como evidencia, la transmisión en vivo fue eliminada de sus redes sociales por lo que es momento que se desconoce el como fue que terminaron las cosas entre Eduardo Capetillo Jr, y las autoridades que lo detuvieron por transitar sin placas y en exceso de velocidad. “No me puede detener aquí, oficial. Usted no es Tránsito y usted aquí no me puede detener”, menciona el hijo de Bibi Gaytán durante su grabación al momento de que las autoridades quienes señaló que fueron los mismos que ‘se le cerraron’, razón por lo que invadió los carriles del Metrobús de la ciudad capitalina.

El hijo de los ex ‘Timbiriche’ trató de escapar en repetidas ocasiones Por otra parte en el portal de Infobae aseguran que los policías afirmaron que el hijo de los ex integrantes de la agrupación de ‘Timbiriche’ en repetidas ocasiones intentó escapar al percatarse de la aproximación de las autoridades. Debido a esto en el audio se aprecia que Eduardo Capetillo Jr. sale en su defensa. “No me estoy dando a la fuga”, dijo a los policías quienes afirmaban que sí lo estaba haciendo. “Ustedes se me cerraron, usted no me puede detener. No me pueden parar porque usted no es Tránsito. Pido apoyo a la Alcaldía porque usted no me puede parar…Estoy aquí en Reforma, me están parando unos policías de manera ilegal”, expresó. Archivado como: Hijo Eduardo Capetillo detenido.

Los argumentos del joven fueron desechados por las autoridades “Voy a llamar a Asuntos internos ahorita porque ustedes no me pueden parar… Me están asaltando, hay que respetar un poquito la ley. Por favor no toque mi moto”, es lo que Eduardo Capetillo Jr. menciona durante el videoclip, pero cabe señalar que esos argumentos fueron totalmente desechados por las autoridades. Los elementos de seguridad auxiliar señalaron que la moto del hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no portaba sus placas, las autoridades dijeron que él no estaba detenido, pero que su transporte sí. De manera inmediata le cuestionaron por no tener plaqueada la motocicleta.

Manejaba a exceso de velocidad y su motocicleta no traía placas En ese momento también le dieron la oportunidad de mostrar los documentos correspondientes, en su defensa Eduardo Capetillo Jr. mencionó que su placa ‘se había caído’ motivo suficiente para que la policía capitalina procediera a la detención del joven por no cumplir con los requerimientos para transitar en la vía pública. “Ustedes me cerraron aquí… me están parando aquí unos oficiales de manera ilegal, no se han identificado, ni con su nombre ni su número de placa”, recalcó el hijo de los ex integrantes de ‘Timbiriche’. “Desde la entrada del zoológico hasta aquí hubo la necesidad de seguirte porque no tienes un poquito de respeto”, expresó el joven de 27 años. Archivado como: Hijo Eduardo Capetillo detenido.

Se desconoce como fue que terminaron las cosas “Es que no me pueden dar dinero, lo que ellos quieren es dinero. Ustedes no me pueden detener”, volvió a repetir, después de eso la imagen de la grabación se va totalmente a negros cortándose escabrosamente. Luego de que el joven hijo de la pareja de famosos captara como ‘evidencia’ lo ocurrido, eliminó el video. Tal como lo mencionaban en Chisme No Like es momento que se desconoce como fue que terminó dicha situación pues ni Eduardo Capetillo Jr. ni sus famosos padres han hecho comentarios al respecto de manera pública. Por lo que no se sabe si el joven fue detenido o no. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Internautas reaccionan ante la detención del hijo de Biby Gaytán Ante el post que realizó la cuenta de Chisme No Like a través de Instagram los internautas no tardaron en reaccionar ante lo acontecido con la posible aprehensión del joven hijo de la famosa pareja quienes han estado presentes en diversas emisiones de ‘La Academia’ tras haber sido integrantes de Timbiriche. “Hijito de papi”, “Que se espera de hijo de papi y mami y un riquillo”, “Eso es lo que los padres le enseñaron… ni modo!”, “Se cree omnipotente.”, “Son unos prepotentes solo porque son hijos de papis”, son algunos de los comentarios que internautas plasmaron, mientras que otros reaccionaron con emojis de asombro. Archivado como: Hijo Eduardo Capetillo detenido.