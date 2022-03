Pues los internautas especulaban que la mamá de Alaïa había rehecho su vida sentimental al igual que Toni Costa. Según la revista citada, mientras que al pasar el tiempo se comprobó que el bailarín español efectivamente se encontraba saliendo con Evelyn Beltrán, del supuesto romance de Ada no había vuelto a saberse nada, hasta hoy.

En diversas entrevistas la Chaparrita de Oro dejó muy en claro que no le cierra del todo las puertas al amor, pero, que por ese momento sus enfoques eran otros, principalmente darle todo su amor a la pequeña Alaïa y enfocarse en su carrera profesional , pero tal parece que llegó el momento de rehacer su vida.

Nuevo amor Adamari López. Después de que Toni Costa rehiciera su vida con Evelyn Beltrán , muchos seguidores de la puertorriqueña más querida, Adamari López, comenzaron a cuestionarle el por qué no iniciaba una relación amorosa con alguien más al igual que su ex, ya que también está en todo su derecho de abrirse al amor .

Con su gran carisma y llena de encanto la presentadora puertorriqueña, quien es considerada como la reina de la televisión latina en Estados Unidos, no tuvo ningún problema al revelar de una vez por todas cuál es el lugar de origen de su nuevo amor y responder a la pregunta del millón: “¿de dónde es tu novio?”. Archivado como: Nuevo amor Adamari López.

Pero ahí no queda todo, pues se realiza una pregunta final, “¿qué país?”, por lo que la guapa puertorriqueña respondió con una sonrisa en su rostro, “la imaginación”, finalizando con una simpática cara simulando estar sonrojada tras las preguntas y respuestas que dio a través de ese reel que cuenta con más de 30 mil Me Gusta.

Dentro del reel que compartió a través de su perfil personal de Instagram se aprecia un audio en el que una voz en off de una mujer pregunta, “¿Tienes novio?”, y de manera inmediata Adamari López responde, “Sí, sí tengo”. Luego de que el tono femenino preguntara de donde es su pareja, la boricua reveló, “de otro país”.

Seguidores de la guapa puertorriqueña reaccionaron a su confesión

Sus seguidores no tardaron en reaccionar ante su reel en donde revelaba de donde era ‘su novio’, “Eres bella una dama una leona educada con dignidad leal solidaria te mereces lo mejor hoy y siempre”, “Nuestros novios son de la misma nación”, “Adamari tu IMAGINACIÓN es incomparable”, “Jajajajajaja imaginario bonito día hermosa”, “El mío también”, “Siempre Bella”, “Igual, ya somos dos”, son algunos comentarios de sus seguidores.

Sin duda la Chaparrita de Oro no pierde por ningún motivo su gran sentido del humor, y es que la verdad es que por el momento Adamari no tiene pareja amorosa, pero Adamari no iba a dejar pasar la gran oportunidad de compartir con sus miles de seguidores uno más de sus divertidos reels. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Nuevo amor Adamari López.