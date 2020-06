Hija de George Floyd aparece junto a su madre llorando

Es la primera vez que aparece la hija de George Floyd desde que se confirmó su muerte

La madre de la niña rompió en llanto frente a las cámaras

Por primera vez desde que se supo de la muerte de George Floyd, aparecieron ante las cámaras la pequeña hija de George Floyd y su madre, quien no pudo contener el llanto.

Gianna, la hija de George Floyd de seis años, estuvo junto a su madre en una conferencia de prensa el martes, cuando la mujer recordó cómo Floyd se mudó a Minnesota para ayudarlas.

“Era un buen hombre y esta es la prueba”, dijo Roxie Washington, la madre de la hija de George Floyd, quien estuvo de pie junto a la niña en Minneapolis, donde Floyd fue asesinado el pasado 25 de mayo en el caso que tiene conmocionado a todo EE.UU.

“Nos quería mucho. Quiero que la gente sepa que esto es lo que esos policías me quitaron”, dijo Roxie Washington, según reportó el New York Post.

“Gianna no tiene padre. Nunca la verá crecer, graduarse. Nunca la acompañará por el pasillo”, agregó la mujer en medio del llanto.

Roxie Washington dijo que George Floyd se había mudado a Minneapolis, Minnesota, desde Houston en busca de mejores oportunidades de trabajo para poder mantener a Gianna y a ella misma.

Floyd, de 46 años, murió después de que un policía lo detuviera por un presunto billete falsificado de 20 dólares, arrodillado en su cuello durante casi nueve minutos, un horrible incidente captado en video y que ha provocado protestas nacionales y mundiales.

Otros tres oficiales estaban en el lugar en ese momento, incluidos dos que supuestamente se arrodillaron sobre la espalda de Floyd.

Los abogados exigieron que todos los policías involucrados en el caso de brutalidad policial fueran llevados a la justicia.

“Las fotos duran para siempre. Pero la justicia nunca llega realmente en esto, y una y otra vez, estamos luchando contra estos casos “, dijo uno de los abogados de Roxie Washington, Chris Stewart, de Atlanta.

“Todos en casa se preguntan por qué están ocurriendo disturbios, por qué están ocurriendo protestas. Es porque situaciones como estas no se resuelven”, dijo.

“Nadie dice que todos los agentes de policía están ahí para tratar de matar a alguien”, dijo Stewart.

“Pero cuando alguien hace algo, cuando alguien cruza la línea, tiene que pasar por el sistema y rendir cuentas”, agregó el abogado.

“¿Cómo es que no es justo?”

Justin Miller, un abogado de la firma Stewart, agregó: “Hoy, queríamos mostrarle al mundo que George Floyd no es solo un nombre, no solo un meme y no solo algo para cantar.

“George Floyd era una persona real, una buena persona, y hay personas que lo amaban”.

Los que amaban a Floyd incluían al ex jugador de la NBA Stephen Jackson, quien estuvo en la conferencia de prensa.

“Estoy aquí para hacer justicia para mi hermano”, dijo el ex jugador de los New Jersey Nets. “Lo exigimos”.

