La segunda autopsia de George Floyd, encargada por su familia, destapó que el afroamericano murió de asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda cuando un oficial de policía de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello durante varios minutos e ignoró sus gritos de angustia, dijeron el lunes los abogados de la familia Floyd.

La autopsia realizada por un médico que también examinó el cuerpo de Eric Garner encontró que la compresión cortó la sangre al cerebro de George Floyd, y el peso sobre su espalda dificultaron su respiración, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

La segunda autopsia encargada por la familia difiere de la autopsia oficial que fue revelada en una denuncia penal contra el oficial de policía.

Esa autopsia incluyó los efectos de ser restringido, junto con problemas de salud subyacentes y posibles sustancias tóxicas en el sistema de Floyd, pero también dijo que no encontró nada “para apoyar un diagnóstico de asfixia traumática o estrangulamiento”.

Floyd, un hombre afroamericano que estaba esposado en ese momento, murió después de que el oficial blanco ignoró los gritos de los espectadores para alejarse de él y los gritos de Floyd de que no podía respirar.

Su muerte, capturada en un dramático video, ha provocado días de protestas en Minneapolis, que se han extendido a ciudades de todo Estados Unidos.

Breaking News: George Floyd’s family lawyer said a private autopsy found his death was homicide from asphyxia and loss of blood flow, challenging an official report https://t.co/z3JJAXwMW8 pic.twitter.com/a7NV32t3jX

— The New York Times (@nytimes) June 1, 2020