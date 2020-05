El famoso grupo de hackers Anonymous advierte que destapará la verdad sobre los policías de Minneápolis tras muerte de George Floyd a manos de Derek Chauvin, de acuerdo a un video que publicó en las redes sociales que ya se viralizó.

Fue la mañana de este domingo en que se publicó el video tras la muerte de un ciudadano afroamericano a manos, presuntamente de un policía de la ciudad antes mencionada.

El deceso fue considerada como racial, situación que desencadenó el enojo de la población de este país que se lanzaron a las calles para protestar de manera violenta.

Desmanes, quema de vehículos, saqueos, agresiones, toda clase de desorden legal se desencadenó en diferentes ciudades del país, lo que obligó a las autoridades a imponer incluso toque de queda en algunas de ellas.

Por su parte, el presidente Donald Trump desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional para intentar detener a los grupos de protestantes.

El mensaje comienza con un hombre cubierto con una máscara y dice: “Saludos ciudadanos de los Estados Unidos, este es un mensaje de Anonymous: Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros, de otra manera creerán que tienen licencia para hacer lo que quieran”.

Después Anonymous agregó al hacer alusión sobre el caso de George Floyd: “Afirmarás que solo es el trabajo de ‘unas cuantas manzanas podridas’, pero qué pasa con los oficiales que se quedan y no hacen nada mientras cometen ofensas contra las personas que encuentran en su camino y los departamentos de Policía como el suyo que se niegan a enjuiciar a estos delincuentes como lo harían con uno de los ciudadanos que han jurado proteger”.

Luego ahonda: “La gente ha tenido suficiente des esta corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo. Después de los acontecimientos de los últimos años, muchas personas ahora comienzan a aprender que no estás aquí para salvarnos, sino más bien, estás aquí para oprimirnos y llevar a cabo la voluntad de la clase dominante criminal”.

Y acentúa sobre esa idea: “Estás aquí para mantener el orden de las personas bajo control no para proporcionar seguridad a las personas que están siendo controladas. De hecho eres el mecanismo que utilizan las elites para continuar con sus sistema global de presión y el mundo finalmente está comenzando a darse cuenta de esto y se enojan cada vez más cuando ven sangre derramada innecesariamente sin consecuencia”.

Cómo no entender el enojo.

FULL VIDEO OF #GeorgeFloyd’s ARREST CAPTURED BY #DarnellaFrazier POSTED ON FACEBOOK _ RIP 1-4 pic.twitter.com/qTarhe4lxk

— Victor Peralta (@peraltav) May 31, 2020