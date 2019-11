Página

Pedro Rivera lanzó un mensaje a horas de celebrar el día de muertos

El hermano de Jenni Rivera fue muy claro y advirtió sobre esta festividad

Sin embargo, la polémica en los comentarios no tardó en aparecer

Pedro Rivera, el hermano de Jenni Rivera reapareció para hacer una polémica declaración sobre el día de muertos y dejó claro que no buscará rendirle tributo a su hermana.

El 2 de noviembre es una fecha tradicional mexicana donde se recuerda a los seres que fallecieron y se les hacen altares para recordar su memoria y tenerlos presentes.

Asimismo, los panteones se ‘visten’ de fiesta con las miles de familias que acuden a visitar a sus familiares que murieron.

Sin embargo, Pedro Rivera, el hermano de Jenni Rivera publicó un escandaloso video en su cuenta de Instagram donde reprobó esta tradición mexicana.

El polémico pastor comenzó diciendo: “No, no, no. Yo no voy a prepararle un altar a mi hermana Jenni. Yo no voy a hacerle culto a los muertos porque yo le hago culto al rey de reyes y al señor de señores que vive para siempre”.

Asimismo, Pedro Rivera agregó que no desperdiciaría la comida que le gustaba a Jenni Rivera dejándola en un altar.

“Mi hermana Jenni la recuerdo en mi corazón, recuerdo todas las cosas que le gustaban, recuerdo lo que le gustaba hacer, recuerdo lo que le gustaba tomar y recuerdo que ella llegaba a la casa, sacaba el pan y se hacía un sandwich de crema de maní y se lo comía. Ahora, yo no voy a desperdiciar un sandwich de crema de maní dejándolo en un altar donde las hormigas se lo van a comer. ¡Yo me lo voy a comer! ¡Yo no practico eso de hacerle culto a los muertos! Y usted tampoco debería hacerlo porque es abominación al Señor”, se pudo ver al pastor en un tono que no le pareció a todos.

Asimismo, para acompañar el clip el hermano de Jenni Rivera escribió: “No prepararé un altar a mi hermana Jenni para el día de los muertos y creo que ninguno de sus familiares o hijos deberían hacerlo tampoco, porque eso es una ofensa a nuestro Dios”.

Asimismo, Pedro Rivera escribió un fragmento de la biblia para corroborar su argumento.

Sin embargo, los fans no tardaron en mostrar su molestia con el pastor.

“Son tradiciones mexicanas muy antiguas y para nosotros los mexicanos estamos muy orgullosos de ello. Nuestros antepasados hacían ofrendas en honor a los fallecidos, ni tiene nada que ver con algo malo, son simplemente tradiciones, cuando llegó la conquista por parte de los españoles trajeron sus propias celebraciones y religión, es por ello que ahora hay cuanta religión y para todo piensan que es algo que a Dios no le agrada”, comenzó escribiendo una seguidora.

Asimismo, la internauta le dejó algo muy claro al hermano de Jenni Rivera: “De hecho, la Unesco en una ceremonia en París el 7 de noviembre de 2003 distinguió a la festividad indígena de muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad como una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y una de las expresiones culturales antiguas de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país”.