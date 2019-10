La familia de Dulce María Alavez, una familia mexicana de Nueva Jersey cuya hija de cinco años fue reportada desaparecida hace más de un mes, pidió a la comunidad apoyo en su continuo esfuerzo por encontrar la niña.

VIDEO: This is video—the last known images—of Dulce Alavez, just being a kid, getting ice cream with her mom & brother. She always keeps an eye on him, picks him up @ 1 point. Mins later she’d b abducted @ the park while playing w her brother. He returned to his mom crying @6abc pic.twitter.com/BgPJefLK02

