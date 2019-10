View this post on Instagram

Un gusto estar de regreso (por acá en redes😊 ) y agradeciendo por el viaje tan hermoso que es la vida, por el despertar y por lo que llegara. Por personas tan maravillosas que ha mandado Dios a mi vida. Un fuerte abrazo para todos! Solo puedo desearles cosas buenas porque es lo que habita en mi corazón !🌸💖🌸 . . . . Cada quien ofrece lo que lleva en su corazón ❤️😗 #enalgunrincondelmundo #cristysolis #cs #cristystyle #blessed #recharging #cadaquiendaloquellevaenelcorazon #delaabundanciadelcorazonhablalaboca 😘 #felizdomingo