Marjorie de Sousa y Natti Natasha se enfrentaron en un duelo de sensualidad

La ex de Julián Gil posó en un sexy bikini que destapó las pecas de sus pechos

Natti Natasha lució un ajustado traje de baño blanco que remarcaba su ‘intimidad’

Marjorie de Sousa fascinó a todos en su Instagram gracias a una fotografía en la que lució más sexy que nunca enfundada en un candente bikini, sin embargo, la cantante urbana Natti Natasha hizo lo propio en un traje de baño.

La ex de Julián Gil supo conquistar a todos en su fotografía en la que simplemente sentada en el piso de su casa dio clase de como sacar provecho de su ángulo más caliente.

En la fotografía que recaudó más de 124 mil ‘me gusta’, la venezolana que tiene un hijo con el actor Julián Gil, apareció sentada con unas gafas oscuras, su cabello recogido vistiendo un short de mezclilla que destapaba sus tonificadas y bronceadas piernas.

Sin embargo, la bronceada piel de Marjorie de Sousa y sus espectaculares pecas quedaron al descubierto al complementar el show de mezclilla con solo un top de bikini color blanco con estampados en azul, rojo y hasta de un tigre, tapando lo necesario para lucir más candente que nunca.

Las pecas de los pechos de Marjorie de Sousa complementaron su escotazo de forma muy sexy, pues el top casi explota de lo apretado que le acomodaba.

“Por momentos quedarnos en calma es lo mejor… #lavidaesunhermosoregalo#mamoatriunfa #meamo #teamo#merespeto #terespeto #sol#brillandofuerte #marjoriedesousa con mi bikini”, fue el mensaje que publicó la actriz con su fotografía.

Los comentarios para la actriz no se hicieron esperar: “Eres sinónimo de perfección”, “No todas las obras de arte están en un museo, por ejemplo, aquí esta una leyendo este mensaje”, “Pecosa muñeca”, “Mi amor platónico”, “Qué hermosa qué rico bizcocho”, “Lindas todas esas pecas”, “Esas pecas tan preciosas que usted tiene”, “Siempre me has gustado”.

Sin embargo, poco le duró el gusto a Marjorie de Sousa, pues la cantante de música urbana Natti Natasha le dio dura competencia.

La cantante de música de reggaeton que ha colaborado con varias celebridades como Thalía, la guapa Natti Natasha, apareció más natural que nunca en unas fotografías en su Instagram.

La bella morena presumió su belleza con su rostro sin maquillaje con unas coletas muy traviesas y su cara perfectamente iluminada con un bronceado espectacular, que lució aparentemente a bordo de un yate.

Pero lo que se llevó las palmas fue su espectacular cuerpo, enfundado en un traje de baño blanco que apretaba sus pechos, acentuaba sus tonificados brazos, destapaba sus torneadas piernas, pero sobretodo dejaba poco a la imaginación, sobre todo en su parte más íntima.

Las fotografías acumularon un millón y medio de ‘me gusta’ y comentarios como: “Me encantas”, “Que tengo que hacer para que me pares pelota”, “Mamacita rica”, “Dios mio que mujer bellisima”, “Perfecta”, “Diosa”, “Qué mujer”, “Asesinato con ese cuerpazo”.

El cuerpazo de Natti Natasha no es de broma.