Marjorie de Sousa apareció más ardiente que nunca, enfundada en sensual lencería

Justo cuando esto pasaba, la hermana de Julián Gil arremetió en su contra

Patricia Ramosco la insultó de la forma más baja posible

Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil arremetió en contra de Marjorie de Sousa y la llamó de forma despectiva justo cuando la venezolana apareció en sensual lencería.

Los problemas entre Julián Gil y Marjorie de Sousa continúan y es que pareciera que los conflictos entre la expareja no tendrán solución.

Y para aumentar aún más la tensión, Patricia Ramosco, hermana del actor no dudó en arremeter en contra de Marjorie de Sousa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hermana de Julián Gil subió un amplio texto que fue dirigido hacia la actriz y modelo.

“Qué lamentable que existan seres humanos tan bajos como esta mujer que solo están tras el dinero, que le importa un rábano su hijo y de hecho, solo lo usa para lucrarse. Es una gallina de los huevos de oro”, comenzó escribiendo la hermana del intérprete.

De igual manera, habló de la pensión que le da Julián Gil a Marjorie de Sousa para la manutención del hijo que tuvieron juntos: “¿Será que el juez ya se dio cuenta que más de 182 mil dólares es más que suficiente en menos de tres años? ¿No que renunciaba a la pensión? ¿No que es una gran madre y que se haría responsable de todo? Que se ponga a trabajar y que lo asuma”.

Asimismo, cerró el texto agrediendo a Marjorie de Sousa de la manera más baja posible: “Todos vimos la clase de chapiadora que es esta señora”.

Asimismo, tuvo más para acompañar el texto: “El descaro y la maldad en cuerpo de mujer. Quien jura ser una gran madre… una gran hp es lo que es”, finalizó.

Cabe señalar que el término chapiadora se utiliza en varios países para referirse despectivamente a mujeres que obtienen un beneficio por tener una relación sentimental o sexual.

Sin embargo, la polémica en la sección de comentarios continuó, donde los usuarios defendieron a Marjorie de Sousa de la hermana de Julián Gil: “¿Y por qué tanta ofensa hacia ella?, y su hermanito un hombre mayor, si no quería hijos se hubiera puesto doble condón o que se haga vasectomía, ridículo, defender tanto un hombre casi de 50 años no es un niño , me imagino que la que habla de chapiadora han sido más y se hacen santas”, escribió una usuaria.

Ante esto Patricia Ramosco respondió: “Yo tengo, obviamente, mucha más evidencia que tú. Es una chapiadora y de las peores”.

Pero no quedó ahí, ya que la hermana de Julián Gil se fue de nuevo en contra de Marjorie de Sousa: “Y tú defendiéndola a esa chapiadora que tampoco usó condón, y no es ninguna jovencita. Te recuerdo que es una cuarentona, te puedo decir que me vale pepino lo que tú encuentres ridículo”.

Pero naturalmente, al tratarse de la hermana de Julián Gil, los mensajes en apoyo al actor fueron mayores.