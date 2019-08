Página

Julián Gil no se guardó nada y arremetió en contra de Juan Manuel Cortes, presentador de ‘Suelta la Sopa’

El actor le lanzó una seria advertencia ante lo dicho por Juan Manuel

Los internautas no dudaron en apoyar a Julián y criticar las palabras del conductor del show de espectáculos

Julián Gil y el presentador del programa ‘Suelta la Sopa’, Juan Manuel Cortés protagonizaron un escándalo luego de que el conductor hablara del hijo del actor.

Desde su separación con Marjorie de Sousa y el nacimiento de su hijo Matías, los escándalos han rodeado la vida de Julián Gil, sobre todo, por la convivencia con su el bebé y la manutención que éste le da al pequeño.

Y en un nuevo video publicado por ‘Suelta la Sopa’, Juan Manuel Cortés, director de contenido del show, habló a detalle sobre la supuesta negativa de Julián para ver a su hijo.

Para calentar los ánimos, el presentador de ‘Suelta la Sopa’ comentó: “Mucha gente piensa que fue Julián Gil el que le rogó al juez que le permitiera ver a su hijo”.

Posteriormente, Juan Manuel aseguró que esto no es cierto: “En realidad no fue así, en realidad el juez, según este documento (…) fue el que obligó a Julián a ir la semana pasada para que viera a su hijo y él no fue”.

Posteriormente, Cortés comentó que finalmente Julián Gil vio a su hijo hace dos días.

En otro fragmento del video, el presentador dio a conocer detalles sobre la pensión que da el actor a su hijo: “Hay un grave problema con la pensión alimenticia porque Julián no paga desde Junio”.

Para finalizar, Juan Manuel Cortés habló sobre la relación de Matías con Julián Gil.