Página

1 de 4

Cristy Solís, esposa de ‘El Buki’ supo sacar provecho de Halloween y terminó opacando a Lili Estefan

La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ se disfrazó de un personaje que no le beneficiaba tanto

La esposa de Marco Antonio Solís resaltó su cuerpazo en un vestido

Halloween, o la Noche de Brujas, es un día celebrado para que varios famosos saquen sus espíritus animales y se disfracen de su personaje favorito, como lo hicieron Cristy Solís, esposa de ‘El Buki’ y Lili Estefan.

Por un lado, Cristy Solís presumió su cuerpazo en un vestido muy apretado que resaltaba su bien tonificado y voluptuoso cuerpo, disfrazada de apache con un penacho muy grande y llamativo en colores blanco, rojo y dorado con diseños en plumas y patrones aztecas.

La esposa de Marco Antonio Solís ‘El Buki’ publicó en Instagram su fotografía en donde recaudó más de 2 mil 300 ‘me gusta’ y posa desde un enorme campo abierto rodeada de la naturaleza, mientras aparece de perfil con su cabellera rubia suelta, su impresionante cuerpo con el vestido en café y tiras en la parte inferior.

Cristy Solís lució impresionante desatacando sus dos voluptuosos pechos en el embarrado vestido, que también resaltaba su cinturita y su trasero y potentes piernas, iluminadas por los rayos del sol y dejando entrever que llevaba una tanga debajo.

Los comentarios para la esposa de ‘El Buki’ aparecieron: “Pues estas muy buenona, saludos y bien por Marco Antonio”, “Perfecta”, “Divina”, “Diosa”, “Guapísima”, “Qué bonita”, “Eres tan Hermosa e irradias tanta luz !!!SOS UN SOL”, “Quién eres tú…. Para llevarme al cielo con tus besos. Arremeter mi alma en el infierno tan solo en unos segundos”, “Toda una Guerrera cubana”.

Los halagos no pararon para Cristy Solís: “Que cu………..ando te volveré a ver mamasita!!!”, “Que bella mujer india”, “Sabrosa”, “Espectacular”, “Qué mujer más perfecta”, “Linda”, “Bastante caliente”.

El disfraz de Halloween de la esposa de ‘El Buki’ vino a humillar y opacar el utilizado por Lili Estefan, que apareció personificando a un popular personaje de cine.

En la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, apareció Lili Estefan personificando a la popular Harley Quinn de la saga ‘Escuadrón Suicida’ y compañera del Joker con sus características coletas con mechones en rosa y azul así como su exótico maquillaje con tatuajes.

Además del maquillaje, Lili Estefan completó su atuendo con la característica chaqueta de Harley Quinn en color rojo con azul y brillos en blanco, pero lo que llamó más la atención fue el diminuto short rojo que la conductora de El Gordo y la Flaca lució que dejaba al descubierto sus piernas.

Las piernas de Lili Estefan resaltaban en unas medias color negro que completó con unas calcetas en negro con blanco, además del característico bate que la anti heroína utiliza para someter a sus víctimas.

La fotografía de Lili Estefan como Harley Quinn recolectó más de 7 mil ‘me gusta’ y comentarios como: “Hermosa, pareces trans, No tiene nada de malo parecer trans”, “Harley vestida como un hombre. Parece travesti”, “Parece un trans”, “En la segunda foto parece hombre!”, “Qué ricas piernotas”.

Y los mensajes variados para Lili Estefan continuaron: “No disfruto ser mala onda, pero por más que le hago no termina de caerme esta ingrata, no tiene gracia y se cree graciosa, no canta bien y cree que canta divino, no es bonita y se siente diseñada a mano, de plano es como un huevo sin sal….desabrida a mas no poder”, “Te felicito muy inteligente no hay mascara que de más miedo que tu propia cara”.

¿Y tú que opinas de los disfraces de Lili Estefan y Cristy Solís, esposa de ‘El Buki’?