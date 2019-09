Página

1 de 4

Entre los escombros dejados por Dorian, se encontró una botella con cenizas humas y una peculiar nota.

El hallazgo se realizó en la orilla de una playa de Georgia esta semana.

La nota tenía indicaciones específicas para que efectuara la persona quien encontrase la botella.

Una botella con cenizas humanas y una extraña nota fue hallada en una playa de Georgia luego del paso del huracán Dorian, que ahora azota Canadá.

Hace unos días, el huracán Dorian avanzaba a las Carolinas cuando surgieron informes de cosas extrañas que se acumulaban en las playas, incluidos unos bloques de cocaína en Florida.

Pero los escombros más extraños pueden haberse encontrado en Georgia, donde una mujer informó haber hallado una botella con cenizas humanas y una nota muy extraña escondida adentro, reseñó The Charlotte Observer este sábado.

“Por favor, no me abras, mis cenizas están en un viaje”, se pudo leer en la nota. “Comencé en Cumberland Island, así que si me ves en tierra, toma una foto, envíala por correo electrónico y devuélveme para que pueda viajar un poco más”, agregó el mensaje.

La nota fue firmada por Nancy Grace Swanson.

Sadie Nazworth, quien publicó el hallazgo el miércoles en Facebook, le dijo a The Charlotte Observer que ella y seis amigos encontraron la botella mientras observaban cómo el huracán Dorian había afectado las mareas en el área del puerto de Cumberland, cerca de St. Mary’s.

La botella estaba alojada en los escombros del pantano en Point Peter Creek, frente al Cumberland Sound de Georgia, mencionó.

“Mi amiga Chelsea (Alyssa) la sacó del agua con la rama de un árbol, mientras que otra amiga se aseguró de que no se cayera”, dijo Nazworth al referido medio. “Lo leímos… y pensamos que era una idea increíble y hermosa. Estábamos muy emocionados y sorprendidos”.