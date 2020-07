Gobernador de Texas decreta uso de mascarilla contra coronavirus de manera obligatoria en todo el estado

Greg Abbott justifica medida ante el aumento de casos en la entidad y anuncia multas a quien incumpla

Además recibió esa petición de parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC)

Luego que el gobernador de Texas, Greg Abbot recibiera una petición de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por su siglas en inglés), para que decretara el uso de mascarilla contra el coronavirus en todo el estado, el funcionario emitió una orden ejecutiva que así lo establece, de acuerdo a información de la página de internet de The Hill y de la agencia EFE.

Esta medida será aplicada en todo el estado texano y será de carácter obligatorio para toda aquella persona que se encuentre en un lugar público.

La reacción del gobernador obedece al considerable aumento de casos que se han registrado en la última semana de personas contagiadas con Covid-19.

La orden legal llega precisamente después que LULAC le pidiera a Greg Abbot el uso obligatorio de mascarilla en el estado, además de solicitarle que imponga multas para quienes violen esas órdenes, en vista de las altas tasas de infección y en especial entre la población hispana.

Fueron las autoridades del gobierno Texano quienes emitieron un comunicado en el que se establece que la acción se mantendrá vigente en todos los 20 condados que registren 20 casos o más de personas enfermas con coronavirus.

De acuerdo a The Hill, Greg Abbott dijo de manera textual sobre su orden ejecutiva: “Debido a los recientes aumentos sustanciales en los casos positivos de Covid-19 y los aumentos en la tasa de positividad de Covid-19 y las hospitalizaciones resultantes de Covid-19, se necesitan medidas adicionales para lograr los medios menos restrictivos para reducir la creciente propagación de Covid-19, y para evitar la necesidad de medidas más extremas”.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Texas dijo: “Se ha demostrado que usar una mascarilla para la cara en público es una de las formas más efectivas para frenar la propagación de #Covid-19 mientras se mantienen abiertas las empresas de Texas”

Y luego agregó a su comunicado: “Los texanos deben cubrirse la cara para la salud de sus familias, amigos y para todos los demás texanos”.

Para ver el video haz click aquí.

La situación en Texas y otros estados parece complicarse tras el aumento de casos de coronavirus, motivo por el cual el gobernador decidió obligar a sus ciudadanos a usar mascarilla cuando se encuentren en lugares públicos.

El aumento de los contagios se traduce de esta manera: el miércoles se contabilizaron 8,076 nuevos positivos, el Departamento de Salud de Texas registra hasta la fecha 168,062 casos de Covid-19, de los cuales 2,481 han resultado letales.

En la orden ejecutiva se indica que las autoridades del orden tienen la facultad de multar hasta con 250 dólares a quienes no acaten la medida tras una primera advertencia.

Aunque la orden emite medidas firmes y estrictas, las fuerzas del orden no pueden bajo ninguna circunstancias lleva a cabo la detención de alguna persona que no use mascarilla para evitar contagio de coronavirus en Texas.