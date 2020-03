La crisis de la pandemia del coronavirus ha obligado ahora a las autoridades de la Ciudad de Nueva York a imponer multas a quienes violen las reglas del distanciamiento social.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el tiempo de las advertencias llegó y se marchó. Las personas que ignoren las reglas de distanciamiento social ahora serán multadas, reportó ABC 7 este lunes.

Las multas para quienes violen las reglas por el nuevo coronavirus en la Ciudad de Nueva York serían entre 250 y 500 dólares.

En el metro, se le está pidiendo a la gente que espere el próximo viaje si un tren se detiene y está lleno de gente. También quieren que las personas llamen al 311 cuando observen autos llenos de gente.

Los oficiales responderán e irán a inspeccionar de inmediato, indicó el referido medio.

We’re at war and ventilators are our ammunition.

Join me to talk about how we keep supplies going to the front lines and answer questions from @salma1680, Colleen from Washington Heights and @AmazeByEric.

Use the hashtag #AskMyMayor to keep your questions coming, NYC! pic.twitter.com/OHBJvFvvTr

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 29, 2020