Sorprendida, triste, y nerviosa con la inesperada muerte de mi amigo Joaquin Vásquez @king1142 mi cuñis quien fallecido anoche en #laVega #RepublicaDominicana en un accidente de auto donde tanto el, como su esposa murieron al instante. Esto me ha puesto a pensar que la vida es una y tenemos que apreciar cada segundo que tenemos aqui en la tierra. Necesitamos amarnos cada dia mas porque no sabemos en que momento nos toca. Cuñis siempre te voy a tener presente en mis pensamientos, siempre me voy a recordar de tu alegría y de lo buen padre que eras. a sus familiares fuerza, lo siento mucho desde lo más profundo de mi corazón y mis más sentido pésame 🙏😥