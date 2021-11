“Me asusté porque me empecé a sentir mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literalmente quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy en medicamento, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control”, señaló en ese momento.

Vaya que las cosas no van nada bien para la conductora mexicana Galilea Montijo, ya que tras darse a conocer que su gran amiga, Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia por lavado de dinero, la tapatía señaló la terrible enfermedad que tuvo tras padecer Covid-19 hacer varios meses atrás.

¿Estuvo ligada con el narcotráfico? Luego de que la periodista mexicana Anabel Hernández argumentara que Galilea Montijo había sostenido un romance con un narcotraficante, supuestamente de los más buscados en México en su libro ‘Emma y las novias del narco’, la tapatía no se queda callada y revela toda la verdad.

A través del programa de ‘Ventaneando’ se afirmó que la periodista había ligado a Montijo románticamente con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, conocido como ‘El Barbas’, y a pesar de que el libro no ha salido a la venta, sí se dio a conocer que el nombre de la tapatía veía ahí.

Ante esto, Galilea Montijo no se quiso quedar atrás y negó rotundamente este hecho, afirmando, entre lágrimas, que tomará acciones legales en contra de la periodista por presunta difamación: “Es muy triste escuchar que vengan estos rumores, ya investigué viene en un canal de YouTube esta parte del libro, el día que salga el libro pues ya tomaré yo acciones legales”.

Y es que, a pesar de que este libro aún no sale a la venta, ya se encuentra disponible para su pedido a través de plataformas digitales, y a través de la cuenta de YouTube “Sin Embargo al aire” se puede ver el contenido en donde aparece la conductora tapatía.

AFIRMA QUE SU PRESUNTO ROMANCE CON NARCOTRAFICANTE ES UNA COMPLETA DIFAMACIÓN

Tras esto, Galilea Montijo que pedirá que la ley de difamación sea más severa, ya que considera que este “rumor” como lo llama ella, es un completo caso de difamación en su contra: “Yo lo único que les digo es que sí debería de ser más severa y legislar rigurosamente esta ley de la difamación, porque no se puede hoy en día”.

“Ustedes me conocen siempre, toda mi vida me he salido a defender, que si teibolera, que si mi marido, que si novia de un presidente y sí llegas a un momento en que dices,’ a ver esperen, esto ya estuvo bueno’”, señaló Galilea Montijo en un encuentro con varios reporteros, en donde niega rotundamente haber tenido un romance con el famoso narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.