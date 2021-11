Mientras que nadie niega que hacer que los niños lean lo que sea es mejor que nada, no puede emocionarnos mucho que nuestros chicos estén corriendo en estampida para comprar la popular trilogía de Hunger Games. La mejor manera de aprovechar el momento y usarlo para retarlos es permitirles aplicar sus habilidades de lectura a libros de adultos con temas que les interesen. Aquí hay 16 excelentes libros de adultos para adolescentes.

¿Alguna vez te has preguntado cuáles serían los mejores libros de adultos para adolescentes? Después de pasar los días de secundaria intentando mantener a tus hijos alejados de literatura con temas demasiado adultos, en la preparatoria hay menos temas que estén fuera de los límites para ellos. Como Lynn Neary reportó en NPR : “los chicos de preparatoria están leyendo libros escritos para niños más pequeños, y los maestros no están asignando clásicos difíciles tanto como solían hacerlo.” Quizá porque realmente quieren que lean el libro.

No sólo es la estructura narrativa del autor ganador de un premio Nobel muy retadora, sino que también lo es su tema. Tu adolescente podría tener dificultades con este, pero al final querrá perseverar sólo para entender quién y qué es este misterioso Beloved. Después, querrás empezar una conversación para discutir los aspectos más problemáticos de la novela y de nuestra historia cultural combinada en este país.

El best seller de Arthur Golden es contado en primera persona, como si una geisha misma estuviese contando su historia al autor. Una obra de ficción, incluye muchos datos culturales e históricos exactos que le permitirán a tu adolescente adquirir información de manera ficticia y quizá desarrollar un amor por la ficción histórica.

Con tantos remakes modernos de esta historia clásica de Jane Austen, Pride and Prejudice es uno de los mejores libros de adultos para adolescentes. El estilo de Austen es inteligente pero cercano, ligero y solemne al mismo tiempo. Celebra viendo la película del 2005 con Keira Knightley como protagonista.

Un relato de un grupo de lectura encubierto para niñas establecido en una Teherán post-revolución, esta biografía del profesor educado en occidente, Nafisi, no es sólo uno de los mejores libros para adolescentes, también es un artefacto antropológico y cultural que cuenta el cambio drástico en el clima intelectual de una cultura que empezó a rechazar a las mujeres intelectuales que alguna vez cultivó. Un libro sobre la lectura, el relato de Nafisi de su lucha y de la de sus estudiantes, le dará a tu adolescente americano un poco de perspectiva con respecto a los privilegios de los que disfrutamos en América, libres de leer siempre que queremos.

Presentando un misterio , un detective y una serie de adolescentes como aquellos en los que tu hijo no quisiera convertirse, pero de los que es interesante leer, la novela de Ronald toca temas como uso de drogas, actividad criminal y sociopatía, así que querrás asegurarte de estar disponible para tu adolecente después de que lea y conversar de todos esos pesados temas.

¿Por qué no darle a tu adolescente una novela de un virtuoso que escribió cuando él era prácticamente un adolescente también? Basada en su propia vida y la de sus abuelos. Safran Foer toma una historia familiar personal y un proyecto de tesis de la universidad y convierte a su viaje de investigación en su primera novela. Una estructura inteligente y eventos históricos reales, este libro desafiará a tu adolescente a pensar en muchos niveles.

Life of Pi es por mucho uno de los mejores libros para niños. Este fantástico viaje es parte filosofía oriental, parte realismo mágico y todas las cosas en las que a los adolescentes les gusta pensar mientras continúan enfrentando el mundo a su alrededor. El adulto naciente en ellos se conectará con la búsqueda espiritual y la soledad del personaje principal, mientras que la parte que aún es un niño apreciará a los animales y el lado aventurero de la historia.

15. Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West (The Wicked Years #1) de Gregory Maguire

Un giro brillante a la historia original de Frank L. Baum, Wicked toma al personaje clásicamente malvado –La bruja malvada- y no sólo encuentra su humanidad, sino que provee una historia de fondo para ella y la posibilidad de simpatía y redención. Una lección posmoderna sobre la perspectiva, esta historia muestra a la Bruja Malvada como alguien no comprendida; mientras que Glinda es tan profundamente malvada como falsa. También es un musical chistoso y entretenido de Broadway.

16. Notes from the Underground de Fyodor Dostoevsky

Acéptalo, no hay nada más impresionante que poder decir que has leído un clásico ruso. Conocidas por su densidad de trama rica en personajes y su asombrosa longitud, las novelas rusas desafían a los adultos con su alcance. Pero esta obra de Dostoevsky es más corta que la mayoría. El Hombre Underground de Dostoevsky es filosófico, provocador de análisis, y alguien a quien no te gustaría conocer en la vida real. Tu hijo lo leerá por el prestigio, y lo terminará por la misantropía. ¡Feliz lectura con estos libros de adultos!