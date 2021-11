No solo compres el primer que veas que te enamore. Hace poco compre una nueva secadora de Best Buy. Antes de escoger el retailer, meticulosamente revisé precios en varios retailers, incluyendo:

No aceptes la extensión de garantía

El experto en finanzas, Clark Howard, dice que comprar una extensión de garantía para un electrodoméstico es una absoluta pérdida de dinero. “Mi postura sobre las garantías extendidas se mantiene como siempre. No me gustan y no las compro en ninguna tienda”, dice. “¿Cuándo debes comprar una extensión de garantía? Nunca, inclusive en electrodomésticos o aparatos electrónicos. Los vendedores te dirán que una extensión de garantía ‘protege la inversión’. Pero una TV, un lavaplatos o incluso un reproductor de DVD no es una inversión”, dice Clark.

Compra en un lugar y momento indicados

Cuando se trata del mejor momento para comprar una lavadora o secadora:

Septiembre es cuando los nuevos modelos llegan.

El Black Friday, fin de semana, es otro gran momento para aprovechar.

Antes de que saques la cartera, es una buena idea que sepas cuánto debería durar tus electrodomésticos.