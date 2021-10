Galilea Montijo revela la enfermedad que padece de por vida

Es una enfermedad que su familia padece

¿Regresará o no al matutino de Hoy? ¿Enfermedad de por vida? La conductora mexicana, Galilea Montijo sorprende al público y a las cámaras de Televisa al informar en su encuentro con la prensa que padece de una terrible enfermedad la cual estará padeciendo por el resto de su vida. La tapatía aseguró que es una de las tantas secuelas que le dejó el COVID-19 en su sistema. ¿Dejará el programa de Hoy para continuar con su rehabilitación? Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la presentadora mexicana Galilea Montijo, ya que no fue hace mucho cuando se dio a conocer que una de sus más grandes amigas, la también conductora Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia por diversos delitos de lavado de dinero, en donde tanto ella como su esposo se encuentras siendo investigados por la policía mexicana. ¿Qué está pasando con Galilea Montijo? Tras este panorama por el cual esta viviendo su mejor amiga, Galilea Montijo sorprendió a todos después de que la mexicana no apareciera en el programa matutino Hoy, provocando que el público comenzara a preguntarse qué había pasado con la tapatía, a tal grado de que muchos creyeron que sería reemplazada por su compañera Tania Rincón. Durante ese momento, Andrea Legarreta había dicho que la conductora estaba "tomándose los días de descanso que le faltaban de vacaciones", sin embargo, todo parece indicar que esto no es así, ya que en una reciente entrevista que tuvo Galilea con los medios del canal de Televisa, informó la terrible enfermedad por la que está pasando.

Galilea Montijo revela la terrible enfermedad por la cual luchará toda su vida De acuerdo con información del portal Milenio, Galilea Montijo tuvo un encuentro con algunos reporteros a las afueras de las instalaciones de Televisa San Ángel, contando una impactante noticia la cual dejaría helados a todos y es que la presentadora reveló que actualmente estaba luchando con una terrible enfermedad, la cual aseguró que la seguirá por el resto de su vida. Dicha enfermedad fue una de las tantas secuelas que le derivó el haberse contagiado de COVID-19: “Me asusté porque me empecé a sentir mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literalmente quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy en medicamento”, dijo.

Sufrió un derrame en el corazón y revela la enfermedad que la perseguirá toda su vida “La pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control”. Ante esto, se le cuestionó si la situación del derrame en el corazón era algo de vida o muerte, a lo que Galilea Montijo argumentó que no: “Lo que me cuenta el cardiólogo, un derrame en el corazón suena muy fuerte, pero el corazón cuando se siente atacado por un virus, el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse, entonces ese liquido se queda y tenemos que quitarlo con medicamentos, me dijo que no me iba a morir de eso, solo que sí es mejor detectarlo a tiempo”. Sin embargo, esto no sería lo más fuerte, ya que la tapatía revelaría la terrible enfermedad que padecerá de por vida.

El padecimiento no se le va a quitar nunca a Galilea Montijo Tras este cuestionamiento, Galilea Montijo habló más de la terrible enfermedad que la seguirá de por vida, se trata de la hipertensión, una condición que incluso su madre vivió, y por la cual su tía murió a una edad muy joven, algo que sin duda puede llegar a ser muy fuerte: “Sí, la hipertensión una vez detectada hipertensa, ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho la familia, tanto hipertensión como del corazón, entonces una tía mía murió a los 21 años con 8 paros cardiacos, entonces sabemos de esos problemas en la familia”, compartió la conductora en su encuentro con los medios y reporteros.

¿Ella sabe dónde está Inés Gómez Mont? Después de revelar la terrible enfermedad que padecerá por el resto de su vida, los reporteros no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle el qué opinaba respecto a la reciente situación por la que estaba pasando su íntima amiga, la también conductora Inés Gómez Mont, sin embargo la tapatía se mostró renuente al tema: “Es un tema muy delicado, que de la última vez ya que me quedo con mi experiencia, no voy al volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”, respondió tajante Galilea Montijo durante su encuentro con reporteros.

¿Qué pasara con el programa Hoy después de revelar la enfermedad de por vida que tiene? Para ir finalizando, le cuestionaron a la presentadora qué va a pasar con su participación en el matutino Hoy, cuestionándole si en algún momento retomará sus actividades o continuará teniendo días de reposo, mismos que Galilea Montijo dijo que le había recetado su doctor para tener una pronta mejora: “Yo eso lo veo hasta finales de año, saben que yo feliz de la vida de continuar en Hoy hasta que la empresa me diga, y mientras mis jefes me digan que quieren que yo esté, feliz. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas, eso sí, ya lo saben mis jefes, pero si ellos quieren y el público quiere que continúe en Hoy, yo feliz de seguir trabajando todos los días”, finalizó luego de revelar la enfermedad que padecerá toda su vida. VIDEO AQUÍ

¿Galilea Montijo estaba prófuga? Antes de informar que Galilea Montijo se encontraba luchando una terrible enfermedad de por vida, mucho se argumentó que la conductora estaba prófuga de la justicia, esto debido a que muchos aseguraban que ella también tenía “cola que le pisaran” como a su amiga Inés Gómez Mont, así lo informó la vidente Viera Vidente. A través de un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, la reconocida psíquica, quien hace apenas unos días aseguró que Vicente Fernández “ya no está con nosotros”, le ‘echó las cartas’ a la presentadora del programa Hoy de Televisa.

¿Galilea Montijo ya no está en México? Antes de entrar de lleno con sus revelaciones sobre Galilea Montijo, Vieira Vidente comentó que muchas personas son las que le han preguntado a través de las redes sociales que hay de cierto que la conductora mexicana se ha ido de su país. “Yo también quiero ver cómo terminará ella este 2021 y que le traerá el 2022. Recordemos que ella ha tenido una amistad con Inés Gómez Mont y por ahí viene la situación”, expresó la reconocida psíquica poco antes de comenzar con su primera lectura de cartas.

¿Caerá presea? Vieira Vidente cuenta la verdad “Las cartas y mis ancestros me están diciendo: se siente derrumbada la torre; la magia, la amistad de una mujer de pelo negro que tiene el sartén por el mango que se siente con poder y tiene dinero, Inés Gómez Mont, pero qué pasa, ahí viene lo bueno”. Vieira Vidente aseguró que, en sus cartas, se observa a una mujer que le da la espalda: “Las cartas me están diciendo que Galilea Montijo no se está yendo definitivamente de México, el que ella se esté yendo a otro lugar, no significa que ella esté huyendo y que también se vaya a vivir a otro país o a Estados Unidos”.