Gabriel Soto habló sobre las especulaciones de un distanciamiento con Irina Baeva

Asimismo, aclaró si dejó de seguir a la actriz en su cuenta de Instagram

Además, mencionó que las redes sociales son un “reflejo falso de lo que es”

Gabriel Soto reveló si es verdad que dejó de seguir a Irina Baeva en las redes sociales, lo que podría significar un distanciamiento en su relación.

No cabe duda que el noviazgo de los actores sigue muy ‘manchado’ por la polémica en las redes, a raíz de que se destapara que aparentemente Gabriel Soto ‘cambió’ a Geraldine Bazán por Irina Baeva.

Luego de ocultarlo por algún tiempo, Soto y Baeva por fin aceptaron su relación hace algunos meses, pero no todo fue como esperaban, ya que las críticas no tardaron en aparecer en la cuenta de Instagram de la rusa, al punto en que tuvo que restringir los mensajes de los usuarios.

Y fue precisamente en esa red social donde apareció la polémica, pues se dijo que Gabriel Soto dejó de ser ‘amigo’ de Irina Baeva, lo que se podría traducir en un ‘bache’ en su relación.

Ante esto, las cámaras de ‘Venga la Alegría’ no tardaron en cuestionar al actor sobre lo sucedido y esto fue lo que dijo: “No claro que no, eso no es cierto. Sí nos seguimos”.

Sin embargo, reculó y dio a entender que posiblemente no seguía a su novia: “Yo hice una actualización de mis contraseñas y todo, y como que se botó ahí algo”.

Y coincidiendo con lo dicho en un principio, Gabriel Soto dijo: “Pero sí nos seguimos. No tenemos por qué no seguirnos”.

No obstante, dejó claro que el no tener como ‘amiga’ a Irina Baeva en las redes no representa mayor peligro: “Y si no nos seguimos no pasa nada, nos seguimos por todos lados”.

Posteriormente, Gabriel Soto no tardó en dar su postura ante el contenido que se ve en las distintas plataformas digitales: “Las redes sociales son un reflejo falso de lo que es”.

“Instagram vemos, realidades no sabemos”, fue una frase con la que expuso lo anterior.

Asimismo, Gabriel Soto recalcó: “Lo que ponemos en Instagram y en redes sociales es solo un fragmento de lo que uno quiere mostrar en la vida”.

“La vida privada y personal es otra cosa”, fue contundente.

“Si te sigues o no te sigues, si te comentas o no te comentas, no pasa absolutamente nada. Lo que importa es lo que está dentro de una relación”, dijo el galán en cuanto a las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Irina Baeva.

Y para aclarar el buen momento que vive con su novia, Gabriel Soto mencionó: “Lo he dicho mil veces, estoy feliz, más feliz que nunca, estoy enamorado. Todo super bien”.

Incluso, las preguntas fueron más allá y se le cuestionó sobre la boda que tanto está llamando la atención en las redes sociales: “No ha habido un anillo como tal. El compromiso está de corazón”.

“Mientras las cosas sigan así, todo va caminando”, puntualizó.

¿Crees que la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva está más cerca de lo que imaginamos?

