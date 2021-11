Aparecen fotografías comprometedoras del novio de integrante de Grupo Firme

Johnny Caz se comprometió en pleno concierto

Seguidores no reaccionan bien a las fotografías de Jonathan, novio de Johnny ¡Sube la temperatura! Se divulgan a través de redes sociales diversas fotografías en donde aparece el novio del Johnny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin, luciendo bastante comprometedor y sin camisa, provocando que diversos usuarios en redes sociales no duden en dejar ciertos comentarios al respecto. Fue el pasado 20 de noviembre cuando Jonathan Bencomo sorprendió a su novio Johnny Caz, vocalista de Grupo Firme a la mitad de una de sus presentaciones en el Madison Square Garden para proponerle matrimonio en medio de las miradas expectantes del público y de sus compañeros de banda. COMPROMETEDORAS FOTOGRAFÍAS DE NOVIO DEL INTEGRANTE DE GRUPO FIRME Tras esta romántica propuesta de matrimonio, los ojos y oídos se posicionaron en esta nueva parejita formada por el integrante de Grupo Firme, quien por cierto es hermano de Eduin Caz, y de su ya prometido Jonathan Bencomo, quien, de acuerdo con sus redes sociales, es un apasionado bailarín. Y es que tras esta propuesta, todos están al pendiente de ellos, a tal grado de que este 22 de noviembre se comenzaron a divulgar por redes sociales varias fotografías “comprometedoras” del novio de Johnny, en donde aparecía sin camisa y presumiendo su abdomen de acero.

SIN CAMISA, APARECEN FOTOGRAFÍAS COMPROMETEDORAS DEL NOVIO DE JOHNNY CAZ, INTEGRANTE DE GRUPO FIRME Mediante la cuenta de Instagram ‘Lo más destacado’, se compartieron varias fotografías de Jonathan Bencomo, las cuales incluso ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde cuenta con miles de seguidores, quienes caen rendidos con la galanura del novio de Johnny Caz. En la primera fotografía, se logra ver al bailarín con una camisa color blanco de botones, la cual se encontraba desabrochada, dejando al descubierto su abdomen de acero y el tremendo tatuaje que tenía en la parte del costado de su estómago, justo por la parte de las costillas, el cual era un dibujo de atrapasueños.

EN LA ‘INTIMIDAD’: SE REVELAN FOTOGRAFÍAS COMPROMETEDORAS DEL NOVIO DE INTEGRANTE DE GRUPO FRME La segunda y “comprometedora” fotografía aparecía Jonathan Bencomo, novio de integrante de Grupo Firme en un escenario más íntimo, el cual con el cuerpo sudoroso en la parte del vientre, dejaba al descubierto sus fornidos pectorales, mientras que el joven aparecía con los ojos cerrados. Antes de continuar con las fotografías comprometedoras, es necesario destacar que la pareja integrada por Johnny Caz, hermano de Eduin y Jonathan Bencomo ya tiene un buen tiempo de haberse formado, ya que de acuerdo con varios portales, entre ellos Infobae, ellos ya estaban justos por ahí del 2019, incluso antes de que el integrante de Grupo Firme dijera de manera pública sus preferencias sexuales.

COMO INDIANA JONES APARECEN FOTOGRAFÍAS COMPROMETEDORAS Continuando con las “comprometedoras” fotografías del nuevo novio de Johnny Caz, Jonathan apareció esta vez desde la alberca, mientras que aparecía observando hacia a un lado y el azul y las nubes en el cielo hacían en entorno perfecto para esta fotografía veraniega. La cuenta de ‘Lo más destacado’ finalizó con una candente fotografía, en donde aparecía el bailarín mexicano con unos lentes de sol, mientras que aparecía una vez más sin camisa y como únicos accesorios traía un collar y un sombrero de copa corta color café, muy al estilo de la película de Indiana Jones.

“ES UNA ABERRACIÓN” LE DICEN AL NOVIO DE JOHNNY CAZ, INTEGRANTE DE GRUPO FIRME Por supuesto que estas fotografías generaron un sinfín de comentarios al respecto, en donde seguidores de la cuenta no dudaron en dejar su opinión al respecto, y es que a pesar de que el joven lucía, algunos seguidores no pensaron lo mismo: “JAJA es todo un ridículo”, “Asco”, “Es una aberración total, Dios los perdone, Dios acepta al pecador más no al pecado”. Y es que desde que se llevó a cabo su pedida de mano en pleno concierto del Grupo Firme algunos internautas han comenzado a atacar a los próximos casados, ya que aseguran que esto “no era natural”, sin embargo la familia de Johnny Caz, junto con su hermano Eduin se encuentran bastante felices por esta unión. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

RESURGE VIDEO DE INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELANDO SUS PREFERENCIAS SEXUALES En el año 2020 se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de YouTube del grupo en donde Johnny Caz, hermano del vocalista principal de Grupo Firme, habló sobre sus preferencias sexuales de manera pública, todo esto después de se comenzara a divulgar la posibilidad de que él era gay. Al inicio del clip, en el que también se encuentra Eduin Caz, el vocalista habló sobre el videoclip “Enloquéceme”, un cover de OV7, el cual contaba la historia de una pareja homosexual, en donde un joven se enamoraba de uno de sus compañeros de clases, el cual era interpretado por Johnny.

“TÚ PEDÍAS UNA PIÑATA DE PAYASITO PARA PINTARTE” Este video, a palabras de Eduin, generó un sinfín de preguntas en torno a la sexualidad de su hermano Johnny, también integrante de Grupo Firme: “Con este video que acabamos de sacar, muchos se preguntaron qué onda con tus preferencias sexuales, pero yo no podía decir nada”, comentó el vocalista principal de la banda. Tras esto, el cantante de 27 años señaló que desde muy pequeño, se le podía notar un poco los gustos que tenía su hermano Johnny, por lo que su familia ya intuía lo que pasaba: “Lo que sí les puedo platicar es que cuando éramos chiquitos yo pedía una piñata de Goku y tu pedías una piñata de payasito para maquillarte”.

¿LE PINTÓ LOS LABIOS A EDUIN CAZ? Posteriormente a este, Eduin Caz señaló que su hermano incluso le pintaba la boca con los labiales de su madre para que su familia no lo regañara, provocando que Johnny rompiera en carcajada por las anécdotas que su hermano estaba comenzando a soltar en el video en donde revelaba sus preferencias sexuales: “No se me olvida la vez que hasta me achacaste a mi también y me maquillaste con el maquillaje de mi mamá, él me pintó los labios para que no lo regañaran a él, agarraba los pintalabios de mi mamá” señaló el vocalista de 27 años e integrante de la banda Grupo Firme.

“NO VI LA NECESIDAD DE ANUNCIARLO” Tras esto, Eduin Caz señaló que él amaba a su hermano, y que no importaba sus preferencias sexuales, ya que para el cantante, Johnny siempre será su hermano: “Tú sabes que yo te quiero, y te amo toda la vida, pero yo quiero que tu des esa respuesta a nuestro público y reveles tus gustos, si eres gay o bisexual”. Ante esto, Johnny, integrante de Grupo Firme señaló que ya todos lo sabían, por lo que no sentía que era necesario decirlo: “Como yo toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, lo sabe tanto mi familia, lo sabe, nuestros compañeros, todos y ahora todo el mundo y lo vi natural, no le vi la necesidad de anunciarlo”.

“NO ES ACTUADO, SOY GAY” Sin embargo, el integrante de Grupo Firme señaló que tras este video las dudas se dispararon potencialmente, en donde sus fanáticos se preguntaban respecto a sus preferencias sexuales: “Yo sé que hay mucha gente que lo pregunta y ahora que salió ese video salió más fuerte”. “Y no señores, no es actuado, en efecto soy gay”, confesó con una gran sonrisa en su rostro, y posteriormente Johnny sostuvo: “Y les digo, tal vez para nosotros es algo super natural, para nosotros como para la familia, a mis amigos y a quien me pregunte con total confianza se la voy a responder que sí y que es algo de lo que no me avergüenzo”.