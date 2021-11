Tras esto, varios de los seguidores de Chamonic no dudaron en dejar su comentario al respecto, y le desearon una pronta sanación a la familia de El Arcángel: “Que lamentable noticia, dios les de pronto consuelo a sus vidas, un jovencito con una vida por delante todavía”, “Que situación tan lamentable”, se podía leer tras darse a conocer la muerte del hermano del cantante. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

¿QUIÉN ES EL ARCÁNGEL?

Nacido el 23 de diciembre de 1985 en Harlem del Este en Nueva York, Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, es un cantante estadounidense con ascendencia puertorriqueña y dominicana, quien después de su regreso a Puerto Rico, formó parte del dúo Arcángel & De la Ghetto.

El artista creció escuchando distintos tipos de música y ha sido un fan de la música rock, en particular de Robi Draco Rosa, exintegrante de Menudo. Arcángel no siempre fue un fanático del reguetón; afirma que no era su tipo de música preferida. Durante la década del 2000, se interesó por ese género musical, escuchando a artistas como Tego Calderón y Tempo, lo que lo inspiró a seguir una carrera de cantante de reguetón en Puerto Rico.