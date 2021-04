Fortuna de Thalía: Se revela cuánto dinero tiene la mexicana

Thalía tiene una espléndida carrera artística que empezó a los 9 años, por lo que no sería un error pensar que tiene mucho dinero

Esta guapa mexicana ha llenado con su talento diversos campos del entretenimiento y es que es una exitosa cantante, actriz y empresaria

Según Celebrity Networth, tras 40 años de vida artística, la fortuna de Thalía asciende a los $60 millones de dólares. Cabe acotar que parte de su fortuna está vinculada a la de su marido.

¿Cómo consiguió Thalía su fortuna? Apenas tenía 9 años cuando Thalía formó parte del grupo infantil Pac Man, luego conocido como Din-Din. En este agrupación infantil llegó a grabar cuatro álbumes de estudio, pero se disolvió. En 1986, se unió a la banda Timbiriche con quienes grabó otros tres discos hasta 1989 cuando se separó del grupo. Posteriormente, emprendió su carrera como solista, no sin antes tomar clases de actuación, canto, baile y música. Su álbum debut se tituló Thalía y salió a la venta en 1990. Ya ha publicado 14 álbumes de estudio y otros recopilatorios. Hasta la fecha, la mexicana ha vendido más de 40 millones de discos en el mundo.

Cantante… pero también actriz Sí, no solo es cantante. Thalía es una reconocida actriz, que desde muy joven ha conseguido sorprender en papeles protagónicos. Su primer protagónico fue en la telenovela “Quinceañera”, en 1998. Luego le siguieron los papeles principales en “Luz y Sombra” (1989), “María Mercedes” (1992), “Marimar” (1994), “María la del Barrio “(1995) y” Rosalinda “(1999). Todos resultaron ser grandes éxitos, principalmente en América Latina. Es por ello que se estima que más de 2,000 millones de personas han visto el trabajo en televisión de Thalía a lo largo de unos 180 países.

Thalía, la empresaria Además de cantante y actriz, Thalía codirigió la serie documental “15: A Quinceañera Story “. También ha escrito y publicado varios libros: “Thalía: ¡Belleza! Lessons in Lipgloss and Happiness” en 2007, “Thalía: ¡Radiante! Your Guide to a Fit and Fabulous Pregnancy” en 2009, “Growing Stronger” en 2011 y “Chupie: El chiquillo que regresó a casa” en 2013. Entonces… cantante, actriz, directora, escritora de libros y también modelo, diseñadora de moda, productora musical y madre de dos hermosos hijos productos de su relación con el empresario Tommy Mottola.

La familia de la cantante y su boda con Tommy Mottola Thalía quedó cautivada por Tommy Mottola con solo verlo. “Cuando vi a Tommy me encantó por su look, por su mirada, su forma de platicar. Me gustó su seguridad. Fue como encontrar el complemento perfecto”, dijo en una entrevista. “Me lo presentó Emilio Estefan, fue durante una cena, estaba grabando aquí en México Rosalinda y fui a Miami un fin de semana a una reunión de amigos, lo conocí y quedamos impresionados”, comentó Thalía. Lo conoció en 1999 y a finales de 2000 se casaron en la Catedral de San Patricio de Nueva York. La boda costó unos $3 millones de dólares.

¿Milagro de Pascua? Aparece una aureola sobre la cabeza de Thalía En pleno festejo para terminar la semana santa, justamente en el domingo de Pascua, ocurrió lo que pudiera ser un milagro con la cantante mexicana Thalía, y es que en una foto se le formó por encima de la cabeza en una nube una aureola, mientras posaba para la cámara. La artista musical compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde seguidores y ella quedaron asombrados por la clara figura que se formo en el cielo, justo encima de su cabeza, para simular una aureola, justamente en el domingo de resurrección.

Thalía sale en descarado traje de baño y le dicen que se parece más a Chiquis y la Veneno “La mujer lo es todo en un solo cuerpo”, así se expresó la cantante y actriz mexicana Thalía en sus redes sociales, donde salió en descarado traje de baño, pero algunas personas le dicen que se parece más a Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, y la Veneno Sandoval, ex conductora de Suelta la Sopa. Los internautas no dudaron en expresarse tras ver estas fotografías de la cantante y actriz mexicana. “Se parece un poco como a Chiquis Rivera aquí”, “Pensé que era Carolina (Veneno) Sandoval”, “Pensé que era Chiquis, de repente”, “¿Chiquis Rivera?”, “Pensé que era Chiquis Rivera, no le queda esa pose de devoradora de hombres”, “Pensé que era Veneno Sandoval en la primera foto”.

“Es algún defecto de la pose” A pesar de que la cantante y actriz mexicana comparte con frecuencia algunas fotografías en las que muestra “un poco de más”, algunos usuarios dudaron que se tratara de Thalía en esta ocasión. Una de ellas se expresó así: “Si es Thalía, pero me parece que está piernona o es algún efecto de la pose, porque ellá está bien delgadita, es decir, tiene la cuerpa”. “No se parece la verdad”, “Como siempre, queriendo llamar la atención esa anciana, ya pasó su época”, “Las piernas, ¿de quién son? No es ella”, “¿Ven lo que el dinero no puede comprar? Lo corriente y lo cabaretera. Eso lo lleva en la sangre definitivamente”, se puede leer en más comentarios.

Confunden a Thalía con un transexual Thalía, esposa de Tommy Mottola y madre de Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, a pesar de recibir el apoyo de sus miles de seguidores al aparecer en descarado traje de baño, aunque algunos la compararan con Chiquis y la Veneno, no se imaginó que aún habría más ataques en su contra. “Pensé que era un trans, se ve súper rara”, “Cosa más rara”, “¿Ella es Thalía botox? Irreconocible”, “Ridícula”, “Anda a cuidar a tu abuela, ridícula”, “De alguna manera hay que llamar la atención”, “Esta mujer ya perdió toda calidad moral con tanta bobada que hace y publica”.