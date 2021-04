Thalía nube aureola Pascua: Criticas a la mesa de Pascua

A través de la cuenta oficial de redes sociales de Tommy Mottola, compartió un video donde presume la mesa de Pascua que realizo Thalía, pero hubo división de opiniones, muchos admiraron los platillos, pero también hubo quienes criticaron la comida de la pareja.

“Que mesa mas desabrida igual que ella, ya no haya como llamar la atención, es mexicana pero ahora ya no come comida mexicana la descerebrada”, “Mientras millones en el mundo se mueren de hambre, esta publicación es una ofensa y falta de sensibilidad con esas personas . Si tu eres bendecido guárdatelo para ti y no lo compartas, eso no es tener clase”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ