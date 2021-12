Flaco Ibáñez Covid: ¿Están siendo amenazados y por eso no han hablado?

“Se van a acordar de todo y van a recapacitar. No se han acordado, no han… es que el vivir una situación de esas, yo los comprendo, o sea, a ellos los veían persiguiendo, vivieron en carne propia todo eso, obviamente están asustados”, comentó el padre de Octavio Ocaña.

Después de estas declaraciones, el hombre señaló que no sabe si los acompañantes y presuntos amigos de Octavio Ocaña estaban siendo amenazados y por eso es que no han dado sus declaraciones al respecto de lo sucedido en torno a la muerte de ‘Benito Rivers’: “¿Amenazados? Probablemente, no me lo han querido confesar”.