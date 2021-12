Además, el padre reveló los ‘detalles’ y síntomas que el hijo del cantante sufría y por los cuáles fue llevado al médico. “Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quería comprobarlo”, contó el padre de siete hijos en su programa de televisión ante miles de espectadores.

El rapero, actor, comediante, y productor de cine Nick Cannon confesó la muerte de su bebé de tan solo 5 meses de edad este martes. Cannon, junto a su esposa Alyssa Scott, tuvieron a su séptimo hijo el pasado mes de junio. El actor y cantante dio la terrible noticia en “The Nick Cannon Show”, de acuerdo con ET Online.

Confiesa los síntomas de su bebé antes de morir

“Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño, una cabeza de Cannon. No pensamos nada en eso. Pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respirar. Pensamos que sería una rutina”, declaró Nick Cannon tras la muerte de su hijo, según ET Online.

Cuándo llevaron al pequeño Zen al médico, su familia no imaginaba lo que se avecinaría. Al parecer, el hijo del cantante tenía líquido acumulado en su cabeza y fue identificado un tumor maligno, de acuerdo con el medio citado. La situación médica del bebé del productor empeoró de forma inesperada.