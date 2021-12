Comparte los últimos mensajes que el actor le mandó

Le confesaba que la amaba ¿ya presentía que iba a morir?

Nerea Godínez y Octavio Ocaña ¿se casan?

“Te amo con todo mi ser” La novia del fallecido actor Octavio Ocaña, Nerea Godínez, sorprende en redes sociales al revelar los últimos mensajes que el joven le mandó antes de morir, en donde una vez más dejó en descubierto el gran amor que ambos se tenían desde hace años.

Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la novia de Octavio Ocaña, y es que tras la muerte del actor, la joven ha estado recibiendo un sinfín de críticas debido a las constantes publicaciones que sube sobre Octavio, en donde muchos seguidores han afirmado que lo único que busca es fama.

Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, responde a las críticas

Ante esta ola de críticas, Nerea Godínez mediante un video en redes sociales dejó un contundente mensaje al respecto, dejando en claro que nada de eso era verdad: “No quiero que me que sigan bombardeando y atacando… Este tema ya llegó a mi límite, quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información, no por la foto que acabo de subir, sino por mi familia”.

“Sí me molesta, ya llegaron a un punto en que sí me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir, mi perfil siempre ha sido público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hice público, entonces yo no pedí esto”, comentó en ese entonces, antes de revelar los últimos mensajes que el actor le mandó.