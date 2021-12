Jacqie Rivera decide perdonar a su padre.

Lo denunció por abuso sexual. Jacqie Rivera perdona abuso. En muchas ocasiones cuesta mucho perdonar a una persona, peor aún si ocasionó un dolor tan grande en uno… Pero bien dicen que el perdón es la medicina para el corazón pues aunque sea muy complicado perdonar a quien te hiere de cualquier forma libera muchas cosas, te quita muchas cargas de los hombros, te despojas de todo lo malo y te sientes con más tranquilidad. ¿Perdonar cuesta? Déjame decirte que sí, es uno de los actos más complicados por realizar, pues tras ser lastimado surge el rencor, el odio, la amargura en el corazón. Es difícil de realizar semejante acción después de ser herido con alguna palabra, acción o actitud pero eso sí, no es imposible otorgar el perdón a alguien y esa fue la decisión de Jacqie Rivera y decidió hacerlo público. Jacqie Rivera tomó una decisión importante en su vida A través de su cuenta personal de Instagram la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera hizo público un video mediante el cuál decide perdonar a su padre Trino Marín; las razones para que Jacqie tuviera un enorme resentimiento hacía su padre son suficientes. Pues se encuentra encarcelado por cargos de abuso sexual contra ella y por si fuera poco también en la problemática se ven involucradas su hermana Chiquis y su tía Rosie Rivera. Sin lugar a dudas son muy buenos motivos por los cuales Jacqie no quisiera ver a su padre ni en pintura, pero después de tiempo decide perdonarlo.

El emotivo video que Jacqie dedicó a su padre José Trinidad En su cuenta de Instagram se encuentra un video en donde aparecen fotografías de quién es su padre mientras luce la voz de Jacqie de fondo dedicando unas palabras emotivas hacía su progenitor, palabras llenas de sinceridad y valentía, pues perdonar a una persona que causó tanto daño cuesta demasiado. “Este mensaje es para el primer hombre que rompió mi corazón. Padre, quiero que sepas que a pesar de tus errores, tus decisiones y de que el hecho de que me dejaras me dolieron profundamente, te amo y te perdono”, es lo que Jacqie dice a su padre.

Esta es la razón por la que la hija de Jenni Rivera decidió perdonar a su padre Detrás de esta gran decisión que ha tomado la cantante y empresaria existe una enorme razón, pues para ella es un gran cambio en su vida, es darle vuelta a la página y seguir avanzando en su historia llamada vida pero no todo queda ahí, ella tomó ese rumbo como regalo y homenaje a su madre Jenni Rivera quién cumplirá 9 años de su partida este próximo 10 de diciembre. El amor propio la ha llevado a tomar este camino y comenzar una historia nueva con un corazón sanado después de sufrir la herida más grande que puede pasar una persona y más aún cuando el protagonista de todo es un ser familiar tan cercano, ahora Jacqie Rivera se despoja de todo lo malo y está firme en avanzar en su vida.

Surge su sencillo 'Hurt' a raíz de esto De acuerdo con People en Español, la cantante decidió lanzar un nuevo sencillo titulado 'Hurt' en el cuál le rinde tributo a su madre y que creen… En esta canción ella hace mención del abuso sexual que sufrió de su padre, que valentía ¿no?. Aparte de hacer público el video en el que decide perdonarlo en su nueva canción hace referencia a ese acto que marcó su vida. Es admirable el como se atreve a recordar la situación para escribirla e interpretarla con una melodía, pues cualquiera que estuviera en su lugar haría todo lo posible de no recordar el momento más horrendo que pasó. Jacqie Rivera da un paso importante en su vida sin duda alguna.

Jacqie Rivera perdona abuso. Después de un largo periodo José Trinidad fue capturado Luego de que la cantante y empresaria decidiera tomar medidas legales en contra de su progenitor por abuso, Trino Marín se dio a la fuga para escapar de dicha situación, pero nada le resultó bien. Pues después de casi nueve años prófugo de la justicia logró ser capturado en el 2007 y se le condenó a pasar 31 años en prisión por abuso sexual todo esto acorde a la información compartida por People en Español. Por si fuera poco este hombre no solo se aprovechó de Jacqie, sino también de su hija Chiquis Rivera y fue tan cínico que la hermana menor de la fallecida cantante de igual manera sufrió abuso sexual por parte de José, así es, hablamos de Rosie Rivera.

El próximo 10 de diciembre saldrá el tema 'Hurt' realizado por Jacqie Rivera Después de haber tomado la decisión de perdonar a su progenitor, el enfoque de su situación se tornó en una melodía mediante la cuál se expresa de lo que pasó en aquel momento, aún se desconoce si parte de la canción tratará sobre el perdón que ha otorgado a su padre pero lo que sí queda claro es que en su sencillo recordará la grandiosa mujer que fue su madre Jenni Rivera. Este gran sencillo saldrá a la luz el próximo 10 de diciembre, están por confirmar la plataforma por la cuál se dará el estreno de la canción escrita por Jacqie, sin duda muchos estarán en espera de esta melodía y quizá muchas personas se podrán sentir identificadas con la letra y otros están ansiando saber cómo recordará a su madre a través de la pieza.

Los usuarios internautas no tardaron en reaccionar ante el video de la hija de Jenni Rivera Los seguidores de la joven cantante y empresaria se hicieron presentes con comentarios en su video, pues para muchos fue un gran acto de valentía el perdonar a su progenitor como para otros una tonta y absurda decisión. Muchos la tacharon como una tonta mientras que otros la catalogaron como una mujer valiente. "Jenny se volvería a morir si escuchara k sus hijas por las k tanto luchó estén perdonando a este monstruo", "Te amamos", "Estamos contigo", "La pesadilla de tu mamá", "Te admiro muchísimo eres valiente", "Yo no hubiera puesto fotos de tu mami junto a él porque ella sufrió mucho"," Wow! que valiente eres!", "Que tonta, para que lo perdonas", son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

El acto más valiente que Jacqie Rivera ha realizado. Jacqie Rivera perdona abuso El perdón libera pero eso no quiere decir que está de acuerdo con lo que sucedió, pero al no llevar a cabo ese acto puede dejar ataduras con esa persona y con el pasado. No es cosa fácil tomar una decisión así por ello muchos de sus seguidores la nombran como una mujer valiente. Ahora, Jacqie tendrá más paz mental y podrá seguir adelante sin sentir ese peso encima, pues un nuevo paso a dado en su vida y poco a poco lo veremos reflejado en el crecimiento de su carrera llamada vida, pues aún estará rodeada de miles de pruebas pero ha demostrado ser muy fuerte y determinada.

Jacqie Rivera dejó de seguir en redes sociales a si tío Juan Rivera La fractura entre la familia quedó evidenciada luego que la familia Rivera continúa sin poder resolver lo de la auditoría de Jenni Rivera, donde las acusaciones entre familiares son un problema. Ahora fue Juan Rivera quien sale a aclarar esta situación y el por qué una de sus sobrinas ya no lo sigue en redes sociales. Fue durante una transmisión en su cuenta de Instagram donde el hermano de La Diva de la banda, realizó una grabación en vivo para explicar que su sobrina Jacqie ya no lo sigue en redes sociales. “Yo no me ando con esas jala.. de decir, ‘ay me enojé contigo y ya no te voy seguir’”, dijo al comienzo de su video según Mundo Hispánico.

Jacqie Rivera triunfa como toda una empresaria Jacqie Rivera perdona abuso. Según con la revista People en Español, la hija de Jenni Rivera comenzó su vida en el mundo de las ventas, pues es empresaria de moda, cuenta con su marca de ropa infantil llamada De Colores Threads en donde tiene diversas colecciones en ropa para niños y bebés, todo inspirado en diseños mexicanos para tener muy presente sus raíces. A parte de ser una cantante cuenta con su pequeña empresa, no hay dudas de que Jacqie busca la forma de obtener un crecimiento por su propia cuenta. Una forma más de poder sacar adelante a sus cuatro pequeños. Jacqie siempre cuenta con el apoyo de sus seguidores en cada decisión que toma.

Jacqie causa conmoción en redes sociales con un video inesperado Pues vaya ejemplos que ha dado la hija de la fallecida cantante Jenni, pues ha sido una mujer criticada por muchos y querida por varios, pues después de haber salido a la luz la situación que seguramente marcará por siempre si vida, muchos comentaban que ella únicamente quería obtener más fama. Pero lamentablemente no fue así, la cruda verdad es que ese abuso sí existió y después de mucho tiempo tomó la decisión de haber perdonado a su progenitor por tan cruel abuso ante ella, su hermana Chiquis y su tía Rosie. Ahora se encontrará en boca de todos los usuarios internautas pero pues como bien dicen las cosas ya estan hechas y no hay vuelta atrás, ella ya perdonó pero no quiere decir que olvidará semejante acto.