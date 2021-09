Alma Cero, ex de Edwin Luna, revela el pasado del cantante

¿Le fue infiel durante su matrimonio?

Alma Cero confiesa que su relación era muy tóxica La ex pareja de Edwin Luna, la actriz mexicana Alma Cero, reveló el inesperado pasado del cantante de la banda La Trakalosa, Edwin Luna, en donde confesó que el mexicano tuvo un hijo con otra mujer cuando aún estaba casado con ella y habló de lo difícil que fue todo el proceso de divorcio, afirmando también que ella nunca fue la tercera en discordia. Relacionado La Chupitos preocupa con video desde la cama de un hospital Mueren tres amigos, entre ellos un comediante, por sobredosis en una fiesta ¿Teme por la vida de su hijo Matteo? Alejandra Espinoza confiesa lo que le sucede a la salud de su pequeño Vaya que las cosas se han puesto sumamente difíciles para el cantante originario de Monterrey, Nuevo León después de que hay varios rumores que apuntan a que su actual esposa, la modelo originaria de Guatemala Kimberly Flores, le está siendo infiel con el actor Roberto Romano, ahora que está participando en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos. Alma Cero, ex de Edwin Luna, revela su oscuro pasado Tras esto muchos han apuntado que al cantante le está llegando “el karma”, ya que varios seguidores y usuarios en redes sociales han afirmado que todo este drama se trata de una “justicia divina” para Edwin Luna, ya que según los rumores él le fue infiel a su expareja, la actriz mexicana Alma Cero, y a pesar de que la también comediante no había dicho palabra alguna, tal parece que ya no está dispuesta a callar. Y es que gracias a un video publicado por la cuenta de Instagram del programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like, la intérprete del personaje “Rosa Aurora” revela todo el oscuro pasado del que fue un gran amor para ella, confesando que durante su matrimonio el cantante tuvo una hija con otra mujer, dando entender de paso que era 13 años menor que ella.

Alma Cero revela el oscuro pasado de su ex Edwin Luna Al pie de este video, la cuenta del programa del periodista argentino escribió lo siguiente: “¿Karma para #EdwinLuna? #AlmaCero habló sobre su relación con el vocalista de #LaTrakalosa y señaló que ella siempre dio todo por la relación, asimismo dijo no puede juzgar el por qué dejó de amarla. Quizá el cantante esté pagando lo que le hizo a la comediante, ya que su esposa #KimberlyFlores está teniendo algunos deslices con el actor #RobertoRomano en #LaCasaDeLosFamosos”. En el breve video, el cual no se dice cuándo fue grabado, se logra ver a la ex de Edwin Luna, la comediante y actriz mexicana Alma Cero, hablando a la cámara, mientras platica sobre el pasado del cantante Edwin Luna, en donde confiesa que el cantante embarazó a otra chica cuando aún estaba casada con él, algo que sin duda le dolió bastante.

“Embarazó a una chica cuando estaba conmigo”: Alma Cero revela el oscuro pasado de su ex Edwin Luna Alma Cero abrió su corazón y reveló que su ex pareja, Edwin Luna había embarazado a una chica cuando estaban aún casados: “Yo no puedo hablar mal de Edwin, pero sí tengo que decir que efectivamente él estuvo con una chica que embarazó estando conmigo casado, es la primera vez que lo digo”. Ante esto y con la voz rota, la comediante mexicana confesó que ella no podía juzgar al cantante por haberse ‘deseneamorado’ de ella, a pesar de que la actriz dijo amarlo y quererlo mucho: “Estoy hablando de corazón, yo no puedo juzgar a Edwin porque se ‘desenamoró’ de mí y puedo decir que sí fue alguien a quien amé con todo mi corazón, y que quiero que le vaya muy bien y que son cosas que pasan”.

“Hice todo por esa relación”; Alma Cero revela el oscuro pasado de su ex Edwin Luna La actriz Alma Cero, ex de Edwin Luna, confesó en este breve video que ella hizo de todo para estar con él, sin embargo no pudo mandar en su corazón, además de que después su relación se volvió muy tormentosa: “Son cosas que pasan, y realmente no lo puedo juzgar por haberse ‘desenamorado’ de mí, pero hice todo por esa relación y Dios lo sabe”. Ante estas declaraciones, Alma Cero comentó que ella nunca estuvo con Edwin Luna cuando estaba aún casado con otra mujer, con la madre de su primogénito como mucho se creyó estos años: “Yo quiero aclarar dos cosas: la primera es que yo no llegué a la vida de Edwin cuando él estaba casado con la mamá de su hijo”.

“Estuvo con una bailarina en Monterrey”; Alma Cero revela el oscuro pasado de su ex Edwin Luna Tras estas palabras, Alma Cero reveló parte del oscuro secreto de Edwin Luna, confesando que se separó de su primera esposa porque él le fue infiel con una bailarina en Monterrey: “Él se separó porque estuvo con una bailarina en Monterrey con quien tuvo a su hija Dasha, y él ya no tenía relación ni con una ni otra cuando yo llegué a su vida”. Alma Cero reforzó estas declaraciones a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, a quien la comediante mexicana declaró que su relación con Edwin Luna había sido muy tormentosa y tóxica: “Él me había pedido que me fuera dos meses y medio después de firmar nuestro matrimonio, no sé exactamente cuál fue el clic, pero ya estaba muy tóxica al igual que la relación”, confesó Alma Cero en ese entonces. VIDEO AQUÍ

Tras rumores de que le ponen los cuernos, Edwin Luna ‘va y se mete’ a la Casa de los Famosos (VIDEO) A unos días de que los ojos del mundo se posaran en Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, por coquetear con un actor en La Casa de los Famosos, reality de Telemundo, ahora el cantante vocalista de ‘la Trakalosa’, a quien le han llamado ‘cornudo’, reacciona y ¿se va a meter a defender lo que es suyo? A través de unas escenas del reality show La Casa de los Famosos, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna y con quien tiene varios hijos, se dejó ver muy cariñosa con un actor que la besó en la mejilla y con quien jugaba muy animadamente, por lo que rápidamente se le criticó por su comportamiento.

Edwin Luna ¿se va a meter a La Casa de los Famosos para defender su amor por Kimberly Flores? Tras dichos momentos, las redes sociales encendieron la polémica porque Edwin Luna estaba ‘quedando como cornudo’ en su vida mientras se hacía cargo de sus hijos y Kimberly Flores estaba en la Casa de los Famosos con su ‘supuesta infidelidad’, pero ¿será que se cansó el cantante y decidió entrar a marcar territorio? A través de su cuenta de Instagram, Edwin Luna publicó un video donde deja bastante clara la descripción: “Me fui a meter a La Casa de los Famosos jejeje”, acompañado de unos emojis y un ‘te amo’ para Kimberly Flores, con quien claramente no está molesto por su comportamiento.

Kimberly Flores dejó en evidencia algo de su esposo Edwin Luna Sin embargo, Edwin Luna no dejará a sus hijos para ingresar a La Casa de los Famosos, pues únicamente ‘hizo acto de presencia’ por medio de su esposa Kimberly Flores y una reveladora conversación con una de sus compañeras, a la que les enseñó una prenda muy especial. “Estas las cargábamos en Dubai, nos mandaron a hacer un montón de ropa así, una diseñadora que es nuestra madrina para cargarlas en el camino, o sea en el viaje… mira esta”, fue lo que dijo Kimberly Flores para después enseñar una especie de frazada con una foto muy abrazada de Edwin Luna.

Edwin Luna hizo ‘acto de presencia’ en La Casa de los Famosos En el momento en que Kimberly Flores enseñó la frazada ‘especial’ mandada a hacer, se puede leer la palabra LOVE (Amor) en una foto donde abraza a Edwin Luna y una de las compañeras le dice que ya cree reconocer a su pareja sin saber aún su nombre, pero asegura ‘ubicarlo’. “Mira esta ve… ay qué linda… ay yo sé quién es… mi marido… ¿ya sabes quién es? Pues sí güey el nombre no lo sabía, pero sí lo ubico…”, se escucha la plática entre Kimberly y dos de las compañeras de habitación, quienes se emocionan al conocer a Edwin Luna; luego añade: “Pero digo ¿si me la quedo no me regañan? Porque no se pueden tener fotos… ¿qué hago? ¿Jefa me la puedo quedar? ¿Jefa me puedo quedar con esta sábana?”, pregunta la guatemalteca.